Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес обратились к венесуэльцам и поблагодарили их за поддержку. Заявление супругов, которые содержатся под стражей в Нью-Йорке после похищения военными США в январе, было опубликовано в субботу, 28 марта, на странице Мадуро в соцсети X.

«До нас дошли ваши письма и ваши молитвы. Каждое слово любви, каждый жест заботы, каждое выражение поддержки наполняют нашу душу и укрепляют нас духовно. Мы в порядке, непоколебимы, спокойны и постоянно молимся», — говорится в обращении.

Супруги призвали венесуэльцев работать над поддержанием мира в стране, укреплять национальное единство, стремиться к примирению, прощению и объединению.

«Пусть никто не сойдет с пути диалога сосуществования и уважения, потому что это путь родины, это путь добра», — сказано в обращении.

3 января американские военные нанесли авиаудары по территории Венесуэлы, а также захватили и вывезли Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. Власти США обвиняют супругов в причастности к наркоторговле, они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

26 марта в федеральном суде на Манхэттене прошло второе заседание по делу Мадуро. На слушаниях он был одет в оливковую тюремную робу, а его ноги были закованы в кандалы, передает ТАСС. С момента первого заседания в январе 63-летний венесуэльский лидер выглядел более худым, отмечает агентство.

Центральной темой слушаний стал вопрос об оплате юридических услуг Мадуро и Флорес за счет правительства Венесуэлы. Супруги настаивают на том, что у них нет личных средств, чтобы оплачивать услуги адвоката. Сторона обвинения утверждает, что разрешение на финансирование защиты со стороны Каракаса станет нарушением санкционного режима.

Ключевое препятствие в этом вопросе заключается в том, что сам Мадуро, как и правительство Венесуэлы, находятся под санкциями США, в связи с чем для оплаты судебных издержек нужно получить соответствующую лицензию, чтобы избежать нарушения американского законодательства. Адвокат венесуэльского лидера указал, что это требование нарушает конституционное право на юридическое представительство.

Защита Мадуро и Флорес подавала ходатайство, в котором призвала прекратить уголовное дело, однако суд отклонил его. В то же время судья указал, что намерен вскоре принять решение касательно необходимости обязать администрацию США разрешить Венесуэле оплачивать услуги адвокатов для супругов.

Мадуро и Флорес содержатся в следственном изоляторе в Бруклине. Венесуэльский лидер находится в одиночной камере без доступа к интернету или СМИ. Кроме того, ему разрешается говорить по телефону только с адвокатами и семьей, причем звонок не должен длиться дольше 15 минут.

Дональд Трамп заявил 26 марта, что суд над Мадуро «будет справедливым», и допустил, что ему предъявят новые обвинения в США.

«Я бы подумал, что предстоят и другие судебные процессы, поскольку то, в чем его обвиняют, — это лишь часть того, что он совершил. Будут возбуждены и другие дела», — сказал американский лидер на заседании своего кабинета в Белом доме.

После захвата и вывоза Мадуро из Венесуэлы исполняющей обязанности президента республики стала Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента.