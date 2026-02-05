Главный юрист одного из крупнейших банков в мире Goldman Sachs Кэтлин Руэммлер обсуждала с финансистом Джеффри Эпштейном ее устройство на работу в «обмен [на] одного из русских». На это обратила внимание газета Financial Times (FT).

Руэммлер и Эпштейн вели переписку с 2014 по 2019 год. В частности, в 2016-м юрист размышляла о трудоустройстве в хедж-фонд Citadel, основанный инвестором Кеннетом Гриффином. Своими карьерными планами Руэммлер поделилась с Эпштейном. Финансист предположил, что Гриффина «может заинтересовать девушка», имея в виду романтические отношения. «О боже, то есть ты собираешься обменять одного из своих русских на мою зарплату?!» — задалась вопросом Руэммлер.

В Citadel она так и не была трудоустроена. Как указывает FT, Гриффин не участвовал в переписке, поэтому неизвестно, действительно ли Эпштейн вел с ним переговоры о возможном найме Руэммлер в компанию.

Это не единственный случай, когда юрист делилась с финансистом своими рабочими планами. Так, в период с июня 2018-го по апрель 2019-го Эпштейн якобы помогал Руэммлер устроиться в Facebook*.

«Я предлагаю вам подготовиться к вашей встрече как к разбору дела. <…> Сделайте вступительную часть и резюме, а также стратегию рассмотрения дела. Я помогу», — написал финансист через несколько дней после первого обращения юриста.

По данным FT, он подготовил проект переписки с главным операционным директором компании и рекомендовал уровень оплаты, на который девушке стоит рассчитывать. Однако к 1 апреля переговоры Руэммлер с Facebook* зашли в тупик.

По утверждению газеты, Руэммлер делилась с Эпштейном и более личными вещами. К примеру, она рассказала финансисту о своих романтических отношениях, которые, судя по всему, у нее были с женатым коллегой. Эпштейн заверил девушку, что она «не сделала ничего плохого».

В другой серии электронных писем, отправленных в 2016 году, Эпштейн спросил Руэммлер, что Дональд Трамп должен ответить на вопросы о нем. На что она заявила, что будущему президенту США следовало бы сказать: «Я профессионально знал Эпштейна и всегда имел с ним положительные отношения. Я ничего не знаю о его личных юридических проблемах, кроме того, что я прочитал в публичных отчетах, и поэтому у меня нет никаких комментариев».

По данным FT, Руэммлер помогала с ответами и для самого Эпштейна. В частности, она советовала ему, что лучше сказать в комментарии для The Washington Post.

Reuters указывает, что финансист неоднократно дарил девушке подарки. В 2018 году Руэммлер обсуждала с неизвестным адресатом, что Эпштейн хочет подарить ей ремешок для часов Apple. Девушка писала, что хотела бы получить 40-миллиметровый Hermes. В 2019-м она поблагодарила Эпштейна за новые подарки.

«Сегодня дядя Джеффри меня просто очаровал! Ботинки, сумочка и часы от Джеффри!» — передает содержание ее письма агентство.

Кэтлин Руэммлер занимала должность юридического советника в администрации экс-президента США Барака Обамы. До 2020 года она работала в юридической фирме Latham & Watkins. После чего была приглашена в Goldman в качестве глобального руководителя по вопросам регулирования, а позже получила повышение до должности главного юрисконсульта.

Руэммлер рассказывала, что познакомилась с Эпштейном как с юристом. FT отмечает, что она также заявляла, что жалеет о том, что когда-либо знала финансиста.

«Я ничего не знала о каких-либо продолжающихся преступных действиях с его стороны, и я не знала, что он такой монстр, каким его считают. Эти личные электронные письма десятилетней давности, на которые вы выборочно ссылаетесь и о которых похотливо сообщаете, не имеют никакого отношения к моей работе в Goldman Sachs», — подчеркивала она.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена