Заявления президента России Владимира Путина по урегулированию российско-украинского конфликта были «многообещающими, но неполными». Такое мнение американский лидер Дональд Трамп выразил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет Sky News.

«Я бы с удовольствием встретился с ним [Владимиром Путиным] и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить. В это самое время у нас есть люди, которые ведут дискуссии в России. У нас там есть представители, Стив Уиткофф и другие. И они сейчас ведут очень серьезные дискуссии», — сказал Трамп.

Вместе с тем, американский лидер заявил, что хотел бы увидеть прекращение огня со стороны России. Он также упомянул обсуждение с Украиной территориальных уступок в результате мирного соглашения.

«Мы обсуждали с Украиной территории, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все другие элементы финального соглашения. Речь в том числе идет об одной электростанции, знаете, очень большой электростанции (вероятно, речь о Запорожской АЭС. — Прим.RTVI). Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Это непростой процесс, но первым шагом должно стать прекращение огня <…> Многие положения финального соглашения были обсуждены [с Украиной]. Сейчас мы увидим, согласна ли Россия. И если нет, то это будет разочарование для всего мира», — заключил Трамп.

Возможное перемирие на Украине также поддержали в ООН, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя согласие президента России Владимира Путина на прекращение боевых действий.

«Мы, безусловно, приветствовали бы прекращение огня на Украине, учитывая огромное количество мучений, которые мы наблюдали в этом конфликте. Мы надеемся, что оно материализуется и проложит путь к справедливому и долгосрочному миру», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что «это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».

По словам главы государства, идея перемирия с Украиной правильная, Россия ее поддерживает, однако «есть вопросы требующие кропотливого исследования с обеих сторон».

«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда подставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?», — задался вопросами российский лидер.

Российский президент заявил, что хочет гарантий, что во время перемирия, Киев не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать оружие.

Путин также поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания урегулированию ситуации на Украине. По его словам, у глав государств хватает «своих текущих дел», однако американский лидер, как и лидеры Китая, Индии, ЮАР, участвуют в «благородной миссии» достижения мира.