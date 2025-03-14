Украинские беспилотники второй раз за неделю атаковали столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, губернатор Московской области Андрей Воробьев — о трех. Минобороны об отражении атаки БПЛА в ночь на 14 марта не заявляло.

Два беспилотника сбили над Балашихой, сообщил Воробьев. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, второй сбили в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы. Обломки третьего БПЛА упали на строящийся многоэтажный дом в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. По предварительной информации, пострадавших нет.

Собянин сообщил об отражении атаки четырех дронов, летевших на Москву. О повреждениях и пострадавших в сообщении мэра не говорится. По данным ТАСС, в результате атаки беспилотника в доме в Резервном проезде на западе Москвы повреждены козырек кровли и квартира.

«Одна из квартир получила повреждения от прилета БПЛА, там повреждены оконные конструкции и мебель. Я услышал два взрыва примерно. Один, потом на улицу вышел — второй», — рассказал агентству очевидец.

По его словам, оба взрыва прозвучали около семи утра. Жительница дома сообщила «Газете.Ru», что услышала громкий звук во время атаки БПЛА, но все произошло так быстро, что «испугаться не было времени». По ее словам, возгораний и задымлений с внешней стороны дома не было.

В Троицком округе Москвы обломки беспилотника упали на частный дом в поселке «Росинтер-2». В доме снесло часть верхнего этажа, повреждены три автомобиля и квадроцикл, передает телеканал «360». Хозяева не пострадали.

На улице Лестева обломки беспилотника упали на крышу выселенного дома, там произошел небольшой пожар.

Утром 14 марта в аэропортах Внуково и Грабцево (Калуга) вводились временные ограничения, сообщили в Росавиации. За это время четыре рейса, которые должны были приземлиться во Внуково, ушли на запасные аэродромы.

В ночь на 11 марта силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников над российскими регионами: было сбито более 330 дронов, в Подмосковье погибли три человека. Следственный комитет после нападения БПЛА возбудил уголовное дело о теракте.