Новый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным может состояться на следующей неделе, рассказал CNN спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Я думаю, что на [предстоящей] неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — сказал Уиткофф.

Он ожидает, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто в течение нескольких недель. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на прогрессе, «достигнутом с момента инаугурации [американского] президента».

«Никто не ожидал такого быстрого прогресса. Это очень, очень сложная ситуация, и все же мы преодолеваем разрыв между двумя сторонами. Так что многое еще предстоит обсудить», — убежден Уиткофф.

Спецпосланник добавил, что Путин «принимает философию Трампа» и выступает за прекращение боевых действий на Украине.

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа. Президент Трамп хочет, чтобы это [боевые действия на Украине] прекратилось. Я думаю, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось», — пояснил Уиткофф.

Он также добавил, что американские переговорные группы встретятся на этой неделе с украинцами, а затем с россиянами.

Уиткофф 13 марта прилетел в Москву, где в закрытом формате встретился с Путиным. Спецпосланник рассказал CNN, что встреча длилась около 3-4 часов и была «позитивной». Он охарактеризовал ее как «дискуссию, основанную на поиске решений».

Представитель президента США отказался уточнить, какие условия для озвучивает Путин, но признал, что территории, которые находятся под контролем России, будут частью дискуссий о прекращении огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время встречи российской стороне была предоставлена «дополнительная информация», а Путин через Уиткоффа передал «информацию и дополнительные сигналы» для президента США.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил 13 марта в разговоре с Павлом Зарубиным, что российская сторона готовится к встрече президентов России и США. По его словам, встречу и телефонный разговор «можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного нет».