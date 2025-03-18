Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта. В нем говорится, что лидеры стран обсудили необходимость мира и прекращения огня на Украине.

«Оба лидера согласились, что конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений России и США», — говорится в сообщении.

Также Путин и Трамп согласились, что ресурсы, которые Москва и Киев тратят на боевые действия, лучше было бы направить на нужды их народов, отмечается в пресс-релизе.

В Белом доме подчеркнули, что «этот конфликт не должен был начаться и должен был закончиться давно, если бы были предприняты искренние попытки достичь мира».

Как говорится в заявлении, Путин и Трамп договорились, что «движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры», а также с «технических» переговоров о введении режима прекращения огня в Черном море, а также о полноценном прекращении огня и установлении прочного мира. Переговорный процесс по этому вопросу стартует «незамедлительно» на Ближнем Востоке.

Президенты США и России выразили обоюдное согласие в том, что будущее с улучшением двусторонних отношений между странами имеет «огромный потенциал». Оно включает в себя «огромные экономические сделки» и геополитическую стабильность после достижения мира.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и выразили готовность сотрудничать с другими странами по этому вопросу. Также президенты сошлись во мнении о том, что Иран никогда не должен находиться в положении, позволяющем ему уничтожить Израилю, утверждает Белый дом.

Что заявили в Кремле

18 марта Путин и Трамп провели второй с начала года телефонный разговор. В Кремле по итогам переговоров заявили, что американский президент предложил сторонам конфликта на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду». В то же время российский президент заявил Трампу, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Путин «конструктивно отреагировал» на идею американского коллеги касательно безопасности судоходства в Черном море. Стороны условились начать переговоры, чтобы проработать детали договоренности. Кроме того, Путин выразил готовность к совместной с США «тщательной проработке возможных путей урегулирования» конфликта, которое должно носить «комплексный, устойчивый и долгосрочный характер». Для дальнейшей работы по этому вопросу в двустороннем режиме создаются российская и американская экспертные группы.

Кроме того, по итогам переговоров достигнута договоренность о проведении 19 марта обмена пленными между Москвой и Киевом по формуле «175 на 175». Украине «в качестве жеста доброй воли» также передадут 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся в российских больницах.