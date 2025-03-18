Вечером 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй после инаугурации американского лидера телефонный разговор. Он продолжался около 2,5 часов. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран продолжили «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины». Первые реакции на беседу двух президентов — в обзоре RTVI.

Президент Украины Владимир Зеленский

Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике.

Сейчас поднимался вопрос только о том, чтобы не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Дополнительной информации у меня пока нет. Думаю, будет правильно, если у нас состоится разговор с президентом Трампом, и мы узнаем детали того, что россияне предлагали американцам или что американцы предлагали россиянам. После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ, и команда будет готова к техническим переговорам.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, и как можно скорее.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Отличные новости из Вашингтона и Москвы — сегодня мир стал более безопасным местом. Мы полностью поддерживаем мирное соглашение и надеемся, что Брюссель не будет подрывать мирный процесс.

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай

Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения Евразийской безопасности.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Под руководством президента Путина и президента Трампа мир сегодня стал намного безопаснее. Историческое событие! Эпическое событие!

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Итогов телефонного разговора президентов России и США — второго за последний месяц с небольшим — без преувеличения ждали во всем мире. Главное: в сегодняшней системе координат сделан немалый шаг в сторону украинского урегулирования. <…>

Ключевым условием недопущения эскалации названо прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведанных Киеву. То есть очерчены все контуры мирного решения. И очень важно, что это было сделано в рамках взаимоуважительного диалога, где стороны слышали друг друга. Разговор длился почти 2,5 часа. 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России.

Сенатор Константин Косачев

Главное впечатление — диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать — либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути. <…>

Продемонстрирована и самоценность двусторонних отношений России и США, где украинский «кейс» — один из нескольких, хотя и важный; но речь скорее о преодолении дурного наследия предшественников Трампа, а не в абсолютизации этого рукотворного препятствия; символичные жесты — вроде хоккейного матча — вписываются в эту канву: лучше перенести все на мирные спортивные площадки, это было бы хорошим сигналом обоим народам — пора «закапывать томагавки». <…>

В общем, можно констатировать: дипломатия вернулась!

Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия.