Следующий раунд переговоров между представителями США и России пройдет в Саудовской Аравии 23 марта, сообщил в интервью Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Центральной темой встречи станут детали договоренностей с Украиной о прекращении огня.

США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Российская сторона пока не объявляла состав делегации.

Уиткофф выразил уверенность, что до полного прекращения огня на Украине «относительно недалеко». Он отметил, что до недавнего времени у сторон не было согласия по поводу прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре и моратория на обстрелы в Черном море.

Президенты США и России во время телефонного разговора 18 марта обсудили эти вопросы и Москва согласилась на «оба аспекта», сказал Уиткофф. Он уточнил, что договоренности предполагают остановку ударов по инфраструктуре в целом.

«Я думаю, что оттуда до полного прекращения огня относительно недалеко», — сказал Уиткофф, выразив надежду, что Украина тоже согласится на предложение.

«Конечно, нам предстоит проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к вопросу полного прекращения огня», — сообщил спецпредставитель президента США.

Он назвал Дональда Трампа и Владимира Путина «великими лидерами», которые «объединились ради блага человечества». Прошедший между ними 18 марта телефонный разговор Уиткофф назвал «очень конструктивным» и добавил, что «в целом итоги можно назвать действительно позитивными».

Путин во время разговора с Трампом поддержал идею американского лидера о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетике и инфраструктуре на 30 дней и дал такую команду российским военным. Лидеры двух стран также договорились проработать детали прекращения огня в акватории Черного моря. Путин сообщил президенту США,что Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле «175 на 175», кроме того, Киеву передадут 23 тяжелораненых украинских военных.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим и продуктивным». По его словам, у Москвы и Вашингтона есть понимание того, что они будут «работать быстро», чтобы добиться полноценного прекращения огня и положить конец российско-украинскому конфликту.