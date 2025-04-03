Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне по поручению российского лидера Владимира Путина. Об этом Дмитриев написал в своем телеграм-канале.

«2—3 апреля по поручению президента Российской Федерации В. В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. <…> Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», — говорится в посте.

По словам Дмитриева, на пути «к восстановлению конструктивного взаимодействия» между Россией и США «во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности».

«Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике», — заявил спецпредставитель Путина.

Ранее о приезде Дмитриева в Вашингтон сообщили западные СМИ. По словам источников The Washington Post (WP), глава РФПИ встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил накануне, 2 апреля, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен. Журналистка телеканала CBS Сара Кук утверждает в Х, что Минфин США временно снял с Дмитриева санкции, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для въезда в страну.

Глава РФПИ входил в состав российской делегации на первых с начала военной операции переговорах с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. На встрече он отвечал за инвестиционно-экономический блок. Вскоре после этого президент России назначил Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Речь идет о государствах как Глобального юга, так и Запада.