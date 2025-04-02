Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду, 2 апреля, проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Об этом в соцсети Х написала журналист CBS News Сара Кок со ссылкой на два источника.

«Стив Уиткофф встретится с Кириллом Дмитриевым сегодня в Белом доме, подтвердили мне два источника», — говорится в сообщении.

По информации журналистки, Минфин США временно отменил санкции в отношении Дмитриева, чтобы «Госдепартамент мог выдать ему необходимую визу для приезда в США».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Дмитриев может посетить Вашингтон в ближайшее время. «Да, я подтверждаю, такой визит возможен. Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то более конкретного я вам сообщить не могу», — сказал представитель Кремля.

Утром, 2 апреля, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что встреча Дмитриева и Уиткоффа пройдет в Вашингтоне. Темой переговоров станет «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне». Телеканал отмечает, что это будет первый визит высокопоставленного российского делегата в США после начала боевых действий на Украине.