Президент России Владимир Путин назначил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Дмитриев в новом качестве продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального юга, так и с Западом, в том числе США, сообщили в РФПИ. При этом он останется главой фонда.

Дмитриев входил в состав российской делегации на первых с начала военной операции переговорах с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Россию на встрече также представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Глава РФПИ отвечал за инвестиционно-экономический блок.

После мероприятия Дмитриев назвал переговоры позитивными. На них отдельно обсуждался вопрос будущего экономического сотрудничества между Россией и США, а также мировые цены на энергоносители. Глава РФПИ отметил, что пока рано говорить о компромиссах, но отметил важность того, что «стороны начали слушать друг друга».

Кирилл Дмитриев возглавляет РФПИ с момента его создания в 2011 году. Последний раз его полномочия продлевались в 2022 году на пять лет. Дмитриев также является заместителем председателя совета по инвестициям при председателе Госдумы.