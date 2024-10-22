Южная Корея в ответ на сообщения о переброске в Россию северокорейских военных рассматривает возможность отправки на Украину своих военных разведчиков и оружия. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

«Существует вероятность отправки на Украину личного состава для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейского спецназа, направленного в поддержку России», — сказал источник агентства.

Ожидается, что в случае развертывания группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений, которые смогут анализировать северокорейскую тактику боя или участвовать в допросах пленных северокорейцев.

На прошлой неделе в южнокорейской разведке сообщили, что КНДР якобы отправила в Россию около 1,5 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. По сведениям Сеула, Северная Корея якобы может отправить в Россию в общей сложности 12 тыс. своих военных, в том числе из «самых элитных воинских частей» республики.

Помимо того, правительство Южной Кореи задумалось над возможностью отхода от политики, которая предусматривает отказ от предоставления летального оружия странам, вовлеченным в военный конфликт.

«При выявлении признаков военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией ответные меры будут приниматься поэтапно», — сообщил источник.

По его словам, приоритет все равно будет отдан поставкам Украине оборонительного оружия. Даже если решение о поставках летального оружия будет принято, то сначала Сеул рассмотрит возможность его непрямой поставки Украине.

«Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, Южная Корея не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно в сотрудничестве с международным сообществом», — заявил 22 октября первый заместитель советника по нацбезопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё.

В понедельник, 21 октября, МИД Южной Кореи вызвал посла России Георгия Зиновьева. Первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн во время встречи с Зиновьевым изложил позицию южнокорейского правительства и призвал «к немедленному выводу северокорейских войск и прекращению соответствующего сотрудничества» между Пхеньяном и Москвой.

Зиновьев со своей стороны заверил, что сотрудничество России с КНДР «не направлено против интересов безопасности» Южной Кореи. Кремль 21 октября переадресовал в Минобороны вопрос о том, находятся ли военные КНДР в России и планируется ли их участие в военных действиях на Украине.

«Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.