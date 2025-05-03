Граждане Польши активно посещают стрельбища и изучают приемы рукопашного боя из-за страха перед Россией, сообщает Британская радиовещательная корпорация (ВВС, сайт заблокирован в России). Желающих так много, что это практику планируют расширить на всю страну.

«Времена сейчас опасные, нам нужно быть готовыми. <…> У нас есть военная угроза со стороны России, и мы готовимся к этому», — рассказал журналистам координатор проекта «Тренировка с армией», капитан Адам Силицки.

Одной из площадок, где проводятся такие тренировки, является военный полигон около города Вроцлав. BBC пишет, что здесь женщины и мужчины разных возрастов, а также дети «выстраиваются в очередь, ожидая, когда им выдадут оружие и научат стрелять». Помимо стрельбы, их обучают «приемам рукопашного боя, оказанию первой помощи и тому, как надевать противогаз».

По словам Силицки, число участников этой программы «превысило допустимое», и теперь власти Польши планируют расширить ее, чтобы «каждый взрослый мужчина в стране мог пройти обучение».

Один из поляков рассказал BBC, что готов одним из первых пойти в бой, если на страну нападут. По его словам, история «научила нас, что мы должны быть готовы защищать себя самостоятельно»: «Мы не можем полагаться ни на кого другого. Сегодня союзы существуют, а завтра они распадаются».

Мужчина уверен, что большинство его земляков «возьмет в руки оружие» в случае нападения «и будет готово защищать страну».

Пришедшая на полигон жительница Польши по имени Агата призналась в разговоре с журналистами, что ее очень беспокоит политика США после прихода к власти Дональда Трампа.

«Он хочет уйти [из Европы]. Вот почему мы чувствуем себя еще менее безопасно. Если мы не будем готовы и Россия нападет на нас, то мы просто станем ее пленниками», — заявила она.

Схожую позицию высказал постпред Польши в НАТО, советник президента республики по обороне Томаш Шатковский. Он заявил, что позиция Трампа заставила Варшаву «более творчески подойти к вопросу» своей безопасности».

«Я думаю, что США не могут позволить себе потерять Польшу, потому что это будет знаком… того, что на США нельзя полагаться. Однако нам нужно подумать о других вариантах и ​​развивать собственные возможности», — сказал Шатковский. Он добавил, что если Россия начнет конфликт с Европой, то Польша станет первой на ее пути.

По словам Шатковского, быстрое наращивание военной мощи Польши связано «прежде всего с геополитической ситуацией, но также и историческим опытом».

Расходы Польши на оборону — одни из самых высоких в НАТО и составляют почти 5% ВВП. Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша намерена создать «самую сильную армию в регионе».

«Варшава тратит огромные средства, покупая планы, корабли, артиллерийские системы и ракеты у США, Швеции и Южной Кореи, а также у других стран», — говорится в статье.

В феврале министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Европа не должна полагать, что присутствие американских войск на континенте «будет длиться вечно».

Сейчас в Польше находится около 10 тыс. американских военных. В апреле США объявили о выводе своих войск с ключевой военной базы в польском городе Жешув.

В ближайшие дни Польша должна подписать оборонное соглашение с Францией, а затем еще один с Великобританией.

«Это очередной шаг Варшавы по отходу от своих исторически крепких военных связей с Вашингтоном. Также ходят разговоры о том, что Польша может оказаться под “ядерным зонтиком” французских военных», — пишет BBC.

Сейчас в армии Польши около 216 тыс. военных. При этом власти страны объявляли, что намерены нарастить ее до 500 тыс. человек, включая резервистов. В таком случае республика станет вторым по численности войск членом НАТО после США.

В статье отмечается, что в стране начали возводить бомбоубежища, предназначенные «для защиты от ядерной бомбы, а также от вооруженных нападений». Как сообщили в компании ShelterPro, которая занимается такими проектами, спрос на бомбоубежища вырос после прихода Трампа к власти.

«Раньше это было всего несколько звонков в месяц. Теперь их десятки в неделю. Мои клиенты больше всего боятся России. И они обеспокоены тем, что НАТО не придет защищать Польшу», — рассказали в фирме.

При этом опрошенные BBC польские студенты признались, что если бы между Польшей и Россией начался конфликт, то они бы сбежали из страны. Один из них заявил, что «не видит здесь ничего, за что стоило бы умереть».