На границе Польши с Беларусью и Россией в рамках программы «Восточный щит» планируется разместить около 1 млн противопехотных мин. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.

«У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Речь идет о польско-белорусской и польско-российской границах <…>. Это будет одним из элементов „Восточного щита“», — сказал он, комментируя планы Варшавы выйти из Оттавской конвенции о запрете применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины.

Бейда отметил, что сейчас у Польши нет мин такого типа, но есть «возможности их производить». «Этим займутся заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности. Речь идет о нескольких сотнях тысяч, речь может идти о миллионе [мин]», — заключил Бейда.

Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году, запрещает применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. Конвенция насчитывает 164 государства-участника. Среди подписантов нет ни одного из ведущих производителей и пользователей противопехотных мин, включая Россию, США, Китай, Индию, Израиль и Пакистан.

18 марта министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши заявили, что государства намерены пересмотреть участие в Оттавской конвенции, поскольку после ее ратификации ситуация с безопасностью в регионе «существенно ухудшилась».

«Военная угроза государствам-членам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, значительно возросла. Учитывая эту нестабильную обстановку безопасности, <…> необходимо рассмотреть все меры, которые укрепят наши возможности сдерживания и обороны», — говорится в совместном заявлении министров.

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу «Восточный щит», рассчитанную на укрепление границы страны с Россией и Беларусью. В ноябре Туск сообщил о досрочном завершении строительства первого участка этой системы. Программы планируется выполнить к 2028 году.