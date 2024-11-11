США продолжат оказывать поддержку Украине после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако цели и объем помощи могут измениться. Такое мнение высказали эксперты в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

Штаты не перестанут помогать Украине деньгами и оружием, считает доктор экономических наук Владислав Иноземцев*.

«Помощь Украине на протяжении последних почти что трех лет была абсолютно двухпартийным консенсусом. Вопрос заключался в деталях. Насколько много надо давать? Насколько много надо спрашивать? Нужно ли, чтобы Украина в случае получения такой помощи была бы очень послушным союзником или нужно давать ей высокую степень самостоятельности?» — рассуждает Иноземцев*.

По его мнению, Трамп не собирается отказывать Киеву в помощи, но и не собирается помогать «бесконечно, как это делали демократы». «Любая политика, любая афера, в которую вы ввязались на мировой арене, должна иметь некий таймлайн, который должен быть понятен. Должна быть выгода. Должно быть вложение — должен быть итог. Собственно говоря, я думаю, что это и будет происходить», — пояснил Иноземцев*.

Он полагает, что будет проведена «ревизия этой политики».

«Помощь продолжится, но при постановке прямых условий. Каких? Мы, я думаю, скоро услышим», — заключил Иноземцев*.

Трамп может начать шантажировать европейских союзников тем, что прекратит поддержку Украины — чтобы подтолкнуть европейцев к увеличению помощи Киеву с их стороны. Такое мнение высказал историк-американист Иван Курилла.

«Я не уверен, что Трамп будет прекращать поддержку. Может быть, он захочет решить вопрос, решить проблему каким-то одномоментным, большим вливанием», — предположил Курилла.

Он привел в пример войну во Вьетнаме. «На последнем этапе [президент США Ричард] Никсон, который, в общем, уже поставил целью из войны выйти, он начал сначала с эскалации. Начал бомбардировки Лаоса, усилил бомбардировки Северного Вьетнама — для того, чтобы выйти из войны, как он надеялся тогда, с лучшими результатами», — пояснил Курилла.

Он допустил, что аналогичный подход может быть принят и теперь.

«Прежде, чем прекратить помощь Украине, Трамп может и усилить эту помощь или дать те разрешения, которые байденовская администрация не давала — на использование [Киевом] оружия», — пояснил Курилла.

1 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с 2022 года Вашингтон и его союзники оказали Украине помощь на общую сумму в $242 млрд. «Соединенные Штаты предоставили $94 млрд помощи Украине. Европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно $148 млрд», — сообщил Блинкен. 9 ноября старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что для получения поддержки США президент Украины Владимир Зеленский должен представить Белому дому «реалистичное» представление об условиях, на которых готов проводить мирные переговоры. В офисе Трампа позже заявили, что Ланза не выступал от имени избранного президента. Ранее Трамп утверждал, что смог бы прекратить конфликт на Украине «за 24 часа». Деталей своего плана он не раскрывал.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов