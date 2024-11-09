Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома не считает национальной целью вернуть Крым Украине. По его словам, Киеву надо сосредоточиться на прекращении конфликта и достижении мира, а не на возвращении территорий, передает ВВС.

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет», — предупредил Ланза.

Зеленский и другие представители украинских властей последовательно заявляли, что считают окончание конфликта возможным только при условии возвращения всех перешедших под российский контроль территорий. Со своей стороны Москва отвечала, что считает вопрос о принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закрытым с тех пор, как они официально вошли в состав Российской Федерации.

Ланза считает, что для получения поддержки США Зеленский должен представить Белому дому «реалистичное» представление об условиях, на которых готов проводить мирные переговоры.

«Если для вас важнее всего вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма, то вы сами по себе. Давайте начнем честный разговор», — призвал Ланза.

Ранее стало известно, что после победы Трампа на президентских выборах Зеленский позвонил его поздравить, и они проговорили около получаса. Источник в администрации украинского лидера заявил ВВС, что «на самом деле это был не тот разговор, во время которого можно было бы успеть поговорить об очень существенных вещах, но в целом он был очень теплым и приятным».

Сам Зеленский назвал состоявшуюся беседу «чудесной», заявив, что они с Трампом условились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. СМИ сообщили, что в ходе разговора Трамп передал трубку находившемуся рядом с ним бизнесмену-миллиардеру Илону Маску, которого президент Украины поблагодарил за помощь в предоставлении спутниковой связи Starlink. При этом, как подчеркивают узнавшие об этой беседе американские издания, о мирном плане Зеленского и военной помощи Вашингтона Киеву речь не шла.

Источники The Wall Street Journal рассказали, что в команде Трампа обсуждаются два варианта завершения украинского конфликта. Один из них предусматривает заморозку линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО минимум на ближайшие 20 лет в обмен на продолжение поставок американского оружия.

Президент России Владимир Путин в конце октября по итогам саммита БРИКС заявлял, что Москва готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, если они будут предложены с учетом сложившихся «на земле» реалий.

Ранее, в июне, российский лидер представил собственный план завершения конфликта, согласно которому Украина должна вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказаться от вступления в НАТО и снять санкции с России.