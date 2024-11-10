Стратег Республиканской партии Брайан Ланза, который призвал Украину забыть о Крыме, не выступал от имени избранного президента США Дональда Трампа. Как передает Reuters, об этом заявили в переходной команде будущего главы США.

«Брайан Ланза был нанят для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — заявил неназванный представитель переходного офиса Трампа.

Ланза ранее заявил, что для будущей администрации Трампа приоритетом в отношении Украины будет прекращение военных действий, а не возвращение утраченных страной территорий.

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет», — предупредил Ланза в интервью Би-би-си.

Комментируя слова Ланзы, депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что Украина не может отказаться ни от Крыма, ни от других территорий.

«Мы не можем согласиться на это со всех точек зрения, потому что с точки зрения нашего конституционного права об этом не может быть речи», — сказал Мережко, слова которого приводит Би-би-си.

По его словам, «жертвовать территориальной целостностью» не позволяет украинская Конституция. Кроме того, невозможно представить себе правительство или президента Украины, который бы согласился на такой сценарий, считает Мережко.

По оценке Русской службы Би-би-си, советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал слова Ланзы «чуть более осторожно». Он заявил, что Украина «предлагает мир еще с 2022 года» и что «есть полностью реалистичные предложения».

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. Деталей своего плана он не раскрывал.

Неназванный сотрудник Совета национальной безопасности, работавший при Трампе, на этой неделе говорил газете The Wall Street Journal, что любой, кто утверждает, что знает детали плана республиканца по Украине, «попросту не знает, о чем говорит». По его словам, Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности самостоятельно и много раз делал это под влиянием сиюминутных факторов.

В Кремле считают «преувеличением» слова Трампа о намерении в кратчайшие сроки положить конец военным действиям на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока рано делать выводы о том, как новый президент США будет действовать.