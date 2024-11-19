Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Брянской области дальнобойными ракетами ATACMS сигналом того, что Запад хочет эскалации. Министр считает, что без участия американцев эти удары были бы невозможны.

Американские СМИ 17 ноября сообщили, что США разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. Газета The New York Times (NYT) писала, ссылаясь на источники, что это решение принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

На пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) Лавров отметил, что не может знать, правдивы ли данные NYT — или это «попытка прощупать почву».

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они [на Западе] хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил, — невозможно», — сказал Лавров (видеозапись выступления приводит ТАСС).

Одновременно Лавров отметил, что не может подтвердить данные о решении США одобрить удары американским оружием вглубь России. По его словам, официального подтверждения по решению США пока не было, информация поступает из СМИ.

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS. Ведомство уточнило, что атака произошла в 3:25 по мск.

Пять ракет были сбиты, фрагменты шестой, которая была повреждена, упали на техническую территорию военного объекта. Там начался пожар, который был оперативно потушен, обошлось без жертв и разрушений, добавили в Минобороны.

Изначально о том, что ВСУ применили для ударов по целям в России американские дальнобойные ракеты, со ссылкой на источники писали «РБК-Украина» и главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию, заявив украинскому «24 каналу», что не владеют данными об ударах ATACMS по российской территории.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 ноября не стал ни подтверждать, ни отрицать информацию о том, что Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. Миллер выступил с утверждением, что эскалации конфликта способствуют не США, а Россия, которая якобы привлекла к участию в боевых действиях в Курской области тысячи северокорейских военных.

В Кремле в свете сообщений СМИ заявили, что если США действительно разрешили Украине наносить удары вглубь России, то это означает «качественно новый виток напряженности». Президент России Владимир Путин в сентябре говорил, что разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь России будет равноценно прямому участию стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта».