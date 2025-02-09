Администрация президента США Дональда Трампа приказала федеральному Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов (CFPB) прекратить почти всю свою работу, фактически закрыв это агентство, созданное после финансового кризиса 2008 года и скандала с субстандартным ипотечным кредитованием, сообщает Associated Press.

Недавно назначенный директор Управления по управлению и бюджету Рассел Воут направил в CFPB электронное письмо с приказом «прекратить всю надзорную и проверочную деятельность» и приостановить вступление в силу любых решений, которые были приняты ранее, но еще не начали действовать. Кроме того, Бюро получило предписание заморозить все текущие расследования нарушений прав потребителей и не начинать новых.

Аналогичное распоряжение о приостановке работы CFPB еще 3 февраля получило от министра финансов США Скотта Бессента. Теперь же Воут сообщил, что Трамп назначил его исполняющим обязанности директора Бюро. Предыдущий глава агентства Рохита Чопра был уволен приказом президента от 1 февраля.

Воут написал в социальных сетях, что CFPB больше «не будет изымать средства из Федерального резерва», добавив, что текущее финансирование Бюро в размере $711,6 млн является «чрезмерным». Он также поделился подозрением о том, что в своих тратах агентство «было не подотчетно».

Действия новой администрации США против CFPB соответствуют его обещанию сократить государственное регулирование, но противоречат пункту предвыборной программы об улучшении жизни среднего класса. В частности, Трамп обещал ограничить процентные ставки по кредитным картам 10-процентным лимитом (после повышения ставки ФРС в 2022 и 2023 годах платежи по кредиткам в США достигли 20%) — и работа над этим является одним из тех самых проектов, которые Бюро сейчас остановит по приказу Воута.

Это агентство появилось по настоянию президента США Барака Обамы в рамках финансовой реформы 2010 года, которая стала реакцией на финансовый кризис 2007-2008 годов и многочисленные случаи мошенничества с ипотечными кредитами. Проект создания Бюро разработала сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен. С самого начала своего существования CFPB сталкивалось с резкой критикой и даже судебными исками со стороны крупных банков и финансовых ассоциаций.

Финансирование CFPB осуществлялось за счет ФРС по решению Конгресса, призванного оградить работу Бюро от политического давления. CFPB утверждает, что с момента своего основания предоставило американским потребителям около $20 миллиардов финансовой помощи в виде списанных долгов, компенсаций и сокращения кредитов.

Президент правозащитной организации Better Markets Деннис Келлехер заявил АР, что «крупнейшие банки Уолл-стрит и миллиардеры-союзники Трампа ненавидят Бюро», поскольку оно является «эффективным полицейским в сфере финансов и стоит плечом к плечу с миллионами американцев, помогая им сражаться с финансовыми хищниками, жуликами и мошенниками».

За последние годы CFPB, в частности, ввело ограничения на комиссии банков за овердрафт и добивалось ужесточения правил деятельности брокеров данных, продающих персональную информацию, такую ​​как номера социального страхования.