2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил бывшего администратора телеграм-канала «Она развалилась» Феликса Елисеева к 14 годам колонии, сообщил автора проекта Евгений Бузев на своей странице в Facebook*. Обвинительный приговор был вынесен 19 декабря.

Помимо паблика «Она развалилась», Елисеев также был автором телеграм-канала «Колхозное безумие». ТАСС пишет, что суд признал его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и двух эпизодах публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Помимо заключения, Елисееву назначили штраф в 100 тыс. рублей.

Агентство со ссылкой на пресс-службу указывает, что Елисеев признал вину, а также заключил досудебное соглашение. При этом РБК пишет, что Елисеев такого соглашения не заключал.

«Вину он признал, досудебного соглашения не заключал, дело было рассмотрено в общем порядке с исследованием всех доказательств», — цитирует издание слова представителей пресс-службы суда.

Среди прочего, собеседник ТАСС отметил, что приговор еще не вступил в законную силу, а решение суда пока не обжаловано.

Дело Елисеева

Феликса Елисеева задержали в декабре 2022 года, тогда его обвинили в оправдании терроризма. По версии следствия, он разместил в своем телеграм-канале две публикации антивоенного содержания. В одном из постов, которые вменяли в вину Елисеева, говорилось об ударе вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде, которую Елисеев «одобрял».

Позднее Елисееву ужесточили обвинение и возбудили против него дело о государственной измене. Суд утверждает, что Елисеев через криптовалютный счет переводил деньги некому «куратору», который отправлял полученные средства на закупку экипировки и оружия для солдат ВСУ.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» указывает, что в сентябре 2023 года в программе «Вести-Липецк» вышел сюжет о задержании в городе «спонсора украинских боевиков». В сюжете местных «Вестей» фигурант дела признался, что перечислял деньги ВСУ через криптовалютный счет.

«С начала специальной военной операции, с конца февраля 2022-го года я инициативно перечислил денежные средства вооруженным силам Украины с целью скорейшей победы Украины над Россией», — сообщил мужчина в программе «Вести-Липецк», на видеозаписи его лицо было размыто, а голос изменен. При этом «Осторожно, новости» утверждают, что знакомые узнали в этом ролике Елисеева.

*деятельность Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена