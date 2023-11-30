Хамовнический суд Москвы приговорил администратора телеграм-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина к 2,5 годам колонии за вымогательство 400 тыс. рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд признал его виновным в вымогательстве более 400 000 рублей у должностного лица ГК “Ростех” — Василия Бровко за нераспространение и удаление негативных, компрометирующих и дискредитирующих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и интересам Василия Бровко и его близких», — сказали в пресс-службе.

При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда пишет, что речь идет о вымогательстве Спириным 150 тыс. рублей. Кроме того, в суде уточнили, что мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору).

По данным агентства, Спирин стал одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве, который вместе с двумя другими задержанными публиковал фейки о высокопоставленных лицах и бизнесменах, а затем требовал с них деньги за удаление информации. После того как в суде Спирин признал вину и попросил прощения у потерпевшего, его дело было выделено в отдельное производство.

При этом год назад адвокат Спирина Павел Герасимов говорил, что его подзащитный вину не признает. Кроме того, юрист утверждал, что со стороны потерпевшего имела место «провокация».

«В рамках провокации представители потерпевшего написали Анатолию Спирину и предложили денежные средства за корректировку информации, опубликованной в его проекте. В ответ Анатолий предоставил прейскурант на свои услуги журналиста за корректировку текстов. Фактически в отношении Анатолия нет никакой “группы лиц”. При этом его пытаются подвязать к группе других админов телеграм-каналов, с которыми он не сотрудничает», — отмечал Герасимов.

В конце мая Хамовнический суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима каждого из трех бывших администраторов телеграм-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у Бровко и его супруги, телеведущей Тины Канделаки.

Тогда суд признал Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой лиц. Каждому из осужденных назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей.

Судом было установлено, что Слободенюк, Москвин и Малушенко, будучи владельцами и администраторами телеграм-каналов «Проект Сканер» и «Riddle», «объединились в организованную группу и опубликовали статьи» о Бровко и Канделаки, «негативно освещающие их работу и личную жизнь». За удаление этой информации они потребовали у Бровко денежные средства в размере 470 тыс. рублей.