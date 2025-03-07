Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела против администратора телеграм-канала «Проект Разгром», 16-летнего подростка Александра Сергеева (фамилия изменена), в настоящее время проходящего по делу о разжигании межнациональной розни (ст.282 УК РФ). Следствие решило дополнительно вменить молодому человеку публичные призывы к экстремизму (ст.280 УК РФ) и участие в террористической организации (ст.205.5 УК РФ). Об этом RTVI стало известно из собственных источников.

Сергеев был арестован в ноябре 2024 года. Поводом послужили посты в социальных сетях, в которых эксперты усмотрели признаки экстремизма. Последний раз суд продлевал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО в январе.

В начале 2025 года были проведены очередные экспертизы публикаций Сергеева. На этот раз в них нашли призывы к экстремистской деятельности. В частности, речь идет о посте в телеграм-канале, в котором Сергеев, по данным следствия, призывал избивать арматурой и расстреливать из травматического оружия мигрантов. Самих же выходцев из Азии и с Кавказа он называл «биомусором». Также, по версии следствия, в канале публиковались видео избиения мигрантов членами расистской группировки NS/WP* с призывами присоединиться к этой деятельности.

Поводом для возбуждения в отношении подростка дела об участии в террористической организации послужил призыв Сергеева поддержать в суде обвиняемых в подготовке покушения на телеведущих Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева — ультраправых Андрея Пронского и Егора Савельева. Последних силовики связывают с организацией NS/WP*. Также, считает следствие, Сергеев призывал читателей телеграм-канала собирать для них деньги.

После предъявления Сергееву новых обвинений, с учетом возраста ему будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Телеграм-канал «Проект Разгром» появился в декабре 2022 года и стал одним из самых популярных неонацистских каналов для нового поколения ультраправых, писал телеграм-канал Антифа.ру. По его данным, с момента создания канала в нем было опубликовано более 150 видео с нападениями на почве ненависти.

Пронский и Савельев были задержаны вместе с другими сообщниками, включая несовершеннолетних, в 2022-2023 годах. Группа обвиняемых, в числе которых проходит Пронский, по версии правоохранителей, готовила покушение на Владимира Соловьева. Другую группу обвиняемых, включая Савельева, СМИ называли «Параграф-88». Она, по версии силовиков, готовилась за 1,5 млн рублей убить Маргариту Симоньян. В обоих случаях кураторами готовящихся покушений силовики считают Службу безопасности Украины.

* признана в России террористической организацией и запрещена