Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак частично признали вину, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично, говорится в документах.

24 августа следствие провело очную ставку с обвиняемыми в подготовке покушений. Имена и фамилии арестованных не назывались.

В июле 2023 года ФСБ сообщило о предотвращении подготовки убийств Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовилось СБУ через неонацистов группировки «Параграф-88». Задержанным за подготовку убийств Симоньян и Собчак, согласно заявлению ФСБ, СБУ обещала вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.

По данным спецслужбы, при обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, патроны к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, а также «средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца семерых человек по делу о покушении. Им вменили хулиганство, хотя в сообщении ФСБ анонсировалось «возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской».

Обнародованы имена только двух фигурантов — Михаила Балашова и Егора Савельева. Остальные обозначены инициалами: один из них 2005 года рождения, трое — 2006 года рождения, а еще один являлся несовершеннолетним на момент совершения предполагаемого преступления.