Город Королёв оказался без воды из-за того, что экскаватор повредил трубу, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. Это уже второй инцидент за неделю: вечером в четверг часть города осталась без воды, в нескольких районах его затопили сточные воды.

«Сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город», — рассказал Воробьев.

Губернатор уточнил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы в ближайшее время восстановить подачу воды. Он добавил, что в город направлены аварийные службы, а местные и областные службы организуют подвоз воды для жителей всех микрорайонах.

В четверг, 24 июля, семь районов Королёва остались без горячей и холодной воды из-за коммунальной аварии.

Сам Воробьев подчеркнул, что новая авария не имеет отношения к тому, что произошло в четверг. Он подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль.

Главный инженер МУП «Водоканал» Королёва Сергей Симоненко заявил, что повреждение трубы экскаватором произошло по вине подрядной организации, проводившей работы по прокладке нового водовода для замены старых сетей.

«Неаккуратные действия экскаваторщика привели к повреждению старого действующего водовода. В результате затопило котлован, произошло падение давления в системе и автоматическое отключение водоочистной станции», — пояснил Симоненко.

Он отметил, что процесс восстановления подачи воды займет несколько часов.

Msk1.ru 26 июля сообщил, что город третий день «утопает в канализационных водах» из-за сбоя на канализационно-насосной станции в микрорайоне Юбилейный, из-за которой «улицы залило нечистотами, а дома остались без воды».

Одна из подписчиц издания пожаловалась, что чат мэра Королёва Игоря Трифонова «отключен, чат Воробьева кипит от сообщений возмущенных жителей города».

Накануне, говорится в статье, жители Королёва сообщили, что «зловонный запах ощущается даже при закрытых окнах». По их словам, «с улицы невыносимо несло дерьмом», а также выражали опасения, что жаркая погода, отсутствие воды и «фекалии на улицах города спровоцируют инфекции и болезни».

Телеграм-канал «Мытищи/Королёв онлайн» опубликовал жалобы горожан. В посте к которым также приводились слова подписчика, который назвал происходящее в городе «адским шапито».

«Королев накрыло новой волной отключения воды, сегодня вырубили воду даже в тех районах, где она была вчера. В единую диспетчерскую не дозвониться, понять, что происходит, невозможно. Мэр с горожанами ни в каком формате не общается», — заявил пользователь.

Life со ссылкой на местных жителей пишет, что ЧП в городе показывает «хроническую изношенность инфраструктуры и неспособность местных властей справиться с нагрузкой, вызванной активной застройкой новых районов».