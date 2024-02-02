МВД России объявило в розыск адвоката оппозиционера Алексея Навального Ольгу Михайлову, следует из карточки в базе ведомства. Там говорится, что юриста разыскивают по статье уголовного кодекса, но по какой именно, не уточняется.

В середине января Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В соцсетях она написала, что ее деятельность по защите Навального и по участию в рассмотрении его дел признана российскими правоохранителями как экстремизм. «Оказывается я не защищала Алексея Навального, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году», — отметила адвокат.

Сейчас Ольга Михайлова находится за пределами России вместе с дочерью. В своих соцсетях она также рассказала, что не планирует возвращаться.

В октябре 2023 года суд по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал трех других адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Перед этим у них провели обыски.

Экс-директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов** сообщал со ссылкой на материалы дела, что, по версии следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в исправительное учреждение, в котором отбывает наказание Алексей Навальный, «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным». Оппозиционер, таким образом, «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности», считает СК.

В ноябре Росфинмониторинг внес Кобзева, Липцера и Сергунина в перечень экстремистов и террористов.

* ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена

** признан Минюстом России иноагентом