В случае «введения аудиоконтроля» амбулаторных приемов врачей в московских поликлиниках в соответствии с приказом департамента здравоохранения, врачам нужно будет брать у пациентов письменное согласие на запись разговора, чтобы не нарушить врачебную тайну. Такое предположение в разговоре с RTVI высказал адвокат, партнер компании «Королёв и партнеры» Иван Кузьмин.

Днем 11 января телеграм-канал Baza опубликовал приказ столичного Депздрава, из которого следует, что московским медикам не рекомендуется говорить пациентам фразы «Хватит!», «Ясно!», «Здрасте», «Что у вас?», «Сядьте», «Встаньте» и прощаться словами «Ждем вас снова», «Идите уже», «Выздоравливайте!». Кроме того, врачам теперь нельзя подшучивать над пациентом, критиковать коллег и использовать слишком сложные медицинские термины.

Для того, чтобы контролировать исполнение рекомендаций по общению с пациентами, во всех кабинетах поликлиник (кроме стоматологических) установят аудиозаписывающие устройства. В департаменте здравоохранения подтвердили Baza, что будут вести записи приемов в поликлиниках, и сообщили, что аудиоролики будут «обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача».

Однако медики в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» пожаловались, что такая запись может нарушить врачебную тайну. Они также предположили, что на самом деле аудиопротоколирование вводится в целях борьбы с коррупцией.

«Я так полагаю, что должно быть, в любом случае, какое-то письменное согласие на проведение аудиозаписи приема, по аналогии с другими сферами. Потому что это, мне кажется, не будет работать без отдельного письменного согласия. Обычно мы даем согласие у врача на медицинское вмешательство, а здесь — на аудиозапись. По общей логике, требуется отдельное согласие», — сказал RTVI Кузьмин.

В случае, если пациент не даст согласия, отказ в приеме, скорее всего, будет признан незаконным, добавил адвокат.

«Отказ будет незаконным, на мой взгляд. Как практика пойдет — не знаю, но ведь медицинская помощь и, скажем так, запись медицинской помощи, это процедуры совершенно разные, и законом они не связаны. У нас же есть федеральное законодательство, закон об основах здоровья граждан. Там, в принципе, ничего подобного не говорится, и в Конституции об этом ничего не говорится», — пояснил юрист.

Кузьмин считает, что в случае, если пациент откажется подписывать согласие на аудиозапись приема, правильным решением было бы провести после этого прием без аудиоконтроля.