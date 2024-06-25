Певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) не освобождали из СИЗО, заявил RTVI его адвокат Алексей Лапузин. По словам защитника, информацию о концертном туре по России, вероятно, разместили «иные лица», имеющие доступ к аккаунту Шарлота в Instagram*.

«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram* иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать. Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас», — рассказал Лапузин.

25 июня на странице Шарлота в Instagram* появился анонс тура по российским городам, который якобы начнется 1 июля и продлится до 12 июля. Между тем певец был отправлен в СИЗО в декабре 2023. Он — фигурант пяти уголовных дел.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена