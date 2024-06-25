На официальной странице певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) в Instagram* появилась публикация, в которой говорится, что он якобы отправится в тур по российским городам. Шарлот — фигурант пяти уголовных дел.

Судя по публикации, тур стартует 1 июля и продлится до 12 июля, певец даст концерты в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. Названия площадок не уточняются.

По данным телеграм-канала Baza, Шарлот по-прежнему находится в СИЗО. В разговоре с каналом отец певца заявил не понимает, откуда взялись новости про тур. По его словам, он посещал сына на прошлой неделе — ни о каком освобождении из-под ареста речи не шло.

Пост о начале тура Шарлота сопровождается следующим текстом (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Тот, кем я ухожу — забудут.

Тот, кем я вернусь — запомнят!

Возвращаюсь из мёртвого дома

К Земле, на которой рождён.

Здравствуй, спутница

Хочу поздравить с тем, на сколько великолепно справляемся с дикостью предначертанной ноши.

Решающие ходы. Верность, мудрость и доброта превыше всего».

RTVI направил запрос о комментарии адвокату Шарлота.

Шарлот был арестован в декабре 2023 года. На него заведено пять дел — по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти), ч. 1 ст. 325 УК РФ (повреждение документов). Поводом стали видео, опубликованные певцом в соцсетях, — к примеру, с разрыванием буквы Z, окрашенной в цвета георгиевской ленты, и сжиганием российского паспорта. Шарлот просил прощения у патриарха Кирилла, Владимира Путина, Екатерины Мизулиной, Рамзана Кадырова.

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