Кировский районный суд Самары арестовал 25-летнего певца и блогера Шарлота (полное имя Эдуард Шарлот) на два месяца, до 24 января 2024 года. Об этом сообщил корреспондент 63.RU. Как пишет агентство, Шарлота обвиняют по уголовным статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Во время заседания следователь заявил, что на допросе Шарлот признал вину и «раскаивался», передает РИА Новости. Сам певец зачитал написанные им стихи в свою защиту, сообщает 63.ru.

«Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу. Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно, русскоязычно и покорно», — произнес он.

Основанием для ареста Шарлота следствие сочло то, что он может уехать из России и продолжить публиковать видео, «реабилитирующие нацизм». Певец заявил, что не согласен с доводами стороны обвинения. «Но причастность к преступлениям не отрицаю. Хочу находиться дома, скрываться не планирую», — заверил обвиняемый.

На вопрос о том, почему он вернулся в Россию, Шарлот заявил, что принял такое решение после того, как увидел точку зрения Запада на палестино-израильский конфликт, передает RT.

«Я наполовину еврей, наполовину араб и кровно имею отношение к этой ситуации. Дело в том, что западная точка зрения и освещение этой проблемы мне очень сильно не понравились и показались преступными», — заявил певец.

Кроме того, Шарлот сказал, что стал «завлеченным» в точку зрения российской оппозиции, которая, по его словам, «очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей в России на протяжении последних нескольких лет».

На заседании присутствовал отец Шарлота Валерий. Как и сторона защиты, он попросил выбрать более мягкую меру пресечения, заверив, что сможет повлиять на сына, если тот будет находиться в родительском доме под домашним арестом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, отец Шарлота также сказал, что после отъезда из России его сын «поддался дурному влиянию», но в случае освобождения певец будет «помогать бойцам на СВО — выступать на передовой и отправлять деньги».

Адвокат Шарлота Алексей Лапузин намерен подать апелляцию на решение суда, передает 63.RU.

За что арестовали Шарлота

Уроженец Самары Шарлот стал известен в 2019 году после выхода песни «Щека за щеку» (клип эту композицию набрал более 14,5 млн просмотров на YouTube). Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что против него возбуждено три уголовных дела: два — по ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), еще одно — по ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих). Певцу грозит шесть лет лишения свободы.

Поводом для уголовного преследования стали видео, которые Шарлот публиковал в соцсетях. По версии следствия певец выложил ролики, «оскверняющие воинскую славу». В одном из них Шарлот разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, во втором исполняет песню «День победы», переделав текст «с явно оскорбительным характером». В еще одном ролике певец портит свой военный билет, после чего прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла

В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает паспорт и заявляет, что он больше «не гражданин преступной России». Кроме того, в ролике он осудил боевые действия на Украине.

В середине ноября Шарлот рассказал, что собирается вернуться в Россию, после чего Мизулина сообщила об обращении в Следственный комитет и МВД с просьбой дать правовую оценку его действиям. Она выразила мнение, что певец «публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт».

22 ноября Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, куда он прибыл из Еревана. В этот же день его арестовали на 13 суток по административному протоколу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). В пресс-службе петербургских судов заявили, что певец «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал».

После задержания Шарлота телеграм-канал Mash опубликовал видео с его извинениями на камеру. Певец объяснил сжигание паспорта тем, что «был ошибочно помешан на ложной информации».

1 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что Шарлота этапировали в Самарскую область для проведения следственных действий. «Надеюсь, что доступа к интернету у него теперь не будет долгое время», — написала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следит за событиями вокруг ареста Шарлота. «Я даже не знаю, кто это», — сказал представитель Кремля.