Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток певца Шарлота (полное имя Эдуард Шарлот), задержанного в ночь на 22 ноября в аэропорту Пулково. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Шарлота арестовали по административному протоколу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Певец «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал», сообщили в пресс-службе суда. Он признал вину. В суде уточнили, что других материалов в отношении Шарлота не поступало.

В июне Шарлот уехал в Армению и опубликовал в инстаграме* видео, на котором сжигает российский паспорт. Певец сказал, что не считает себя гражданином России, осудил боевые действия на Украине и заявил, что хочет туда отправиться.

13 ноября Шарлот рассказал, что собирается вернуться в Россию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после этого сообщила, что попросила Следственный комитет и МВД дать правовую оценку действиям певца, который «публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России».

22 ноября по прилете в Пулково Шарлота задержали. RT сообщал, что на него составили административные протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, мелком хулиганстве и о дискредитации российской армии.

После задержания Шарлота телеграм-канал Mash опубликовал видео с его извинениями на камеру. Певец объяснил сжигание паспорта тем, что «был ошибочно помешан на ложной информации».

Адвокат Михаил Салкин в разговоре с RTVI допустил, что публичное извинение Шарлота за сжигание паспорта «может сработать, а может и не помочь, потому что скажут, мол, твои извинения были неискренние, а только с целью избежать ответственности, поэтому иди-ка послужи, кровью смой свой грех, либо будешь под уголовной ответственностью».

Адвокат отметил, что отсутствие паспорта не является препятствием для призыва на военную службу.

«Если бы так просто было, — порвал паспорт, и тебя не призывают. Нет, личность можно установить различными способами, в том числе могут выдать справку на время удостоверения личности. Так что это препятствием не является», ― сказал Салкин.

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