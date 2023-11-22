Певец Шарлот (Эдуард Шарлот) на камеру извинился за то, что сжег свой российский паспорт. Видео опубликовал телеграм-канал Mash. Артист сказал, что понимает, за что его задержали.

«Осечка в понимании происходящего <…> Я сжег паспорт Российской Федерации. Потому что был ошибочно помешан на ложной информации», — пояснил Шарлот.

Он также заявил, что раскаивается в содеянном. «Я больше не буду», — добавил певец.

Отец артиста Валерий Шарлот в разговоре с NEWS.ru заявил, что певец сжег паспорт из-за влияния «тусовки». По его словам, Эдуард воспитывался в интеллигентной семье, где никогда не было «диссидентских настроений».

«Я не ожидал от него такого поступка, такого поведения. Он рос и воспитывался в приличной, интеллигентной семье, никогда у нас никаких диссидентских настроений, оппозиционных не было. Наверно, он еще просто очень молодой, неопытный. Может попал по чье-то влияние, их тусовка интеллектуалами не отличается», — отметил Валерий.

В июне, после прибытия в Армению, 25-летний певец опубликовал в Instagram* видео, на котором он сжигает российский паспорт. В том же ролике артист осудил боевые действия на Украине и сказал, что не считает себя гражданином России и хочет отправиться на Украину.

13 ноября, Шарлот заявил в соцсетях, что намерен вернуться в Россию. По словам певца, он создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь намерен записать и выпустить его в России. На следующий день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об обращении в Следственный комитет и МВД с просьбой дать правовую оценку действиям певца, который «публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России».

22 ноября стало известно, что Шарлота задержали по прилете в Россию в аэропорту Пулково. По данным Baza, на него составили административные протоколы за дискредитацию российской армии и порчу документа, удостоверяющего личность.

RT, в свою очередь, сообщает, что на певца составили три административных протокола за дискредитацию армии, мелкое хулиганство и сжигание паспорта. SHOT писал, что ему грозит до 15 суток ареста и штраф на сумму до 50 тыс. рублей.

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