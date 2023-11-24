В отношении певца Шарлота (полное имя Эдуард Шарлот) возбудили три уголовных дела, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Два дня назад певец вернулся в Россию из Армении, и его задержали в аэропорту Пулково.

По словам Мизулиной, два дела возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), еще одно — по ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих). Дела возбудило управление Следственного комитета по Самарской области, пишет Мизулина. По этим статьям певцу может грозить до шести лет лишения свободы.

«Доброй дороги из Питера в Самару», — подчеркнула Мизулина.

В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает паспорт и заявляет, что он больше «не гражданин преступной России». Кроме того, в ролике певец осудил боевые действия на Украине и заявил, что хочет туда отправиться.

13 ноября Шарлот рассказал, что собирается вернуться в Россию, после чего Мизулина сообщила об обращении в Следственный комитет и МВД с просьбой дать правовую оценку действиям певца, который «публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России».

22 ноября Шарлота задержали. RT сообщал, что на него составили административные протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, мелком хулиганстве и о дискредитации российской армии.

Позднее певца арестовали на 13 суток по административному протоколу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). В объединенной пресс-службе петербургских судов объяснили, что певец «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал», сообщили в пресс-службе суда. Шарлот признал вину. В суде уточнили, что других материалов в отношении Шарлота не поступало.

Среди прочего, после задержания Шарлота телеграм-канал Mash опубликовал видео с его извинениями на камеру. Певец объяснил сжигание паспорта тем, что «был ошибочно помешан на ложной информации». Адвокат Михаил Салкин в разговоре с RTVI допустил, что публичное извинение Шарлота за сжигание паспорта «может сработать, а может и не помочь». Также Салкин добавил, что отсутствие паспорта не является препятствием для призыва на военную службу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следит за злоключениями арестованного певца Шарлота. «Я даже не знаю, кто это», — подчеркнул Песков.