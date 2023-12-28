Осужденный по делу о военных «фейках» 64-летний активист Игорь Барышников из Калининградской области находится в критическом состоянии, он вынужден отказываться от еды и не в состоянии даже сидеть, пишет «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката мужчины.

По сообщению издания, в среду, 27 декабря, Барышникова посетил защитник Роман Морозов, который провел опрос подзащитного и зафиксировал, что тот находится в критическом состоянии. Осужденный даже во время адвокатского опроса был вынужден стоять, потому что сидеть не позволяют сильные тянущие боли в области паха, подчеркивается в материале.

«На сегодня 27.12.23 чувствую себя плохо, а именно не могу сидеть (даже боком), испытываю боли в области паха, передвигаюсь с трудом и болями, испытываю боли в процессе мочеиспускания, в течение ночного времени суток испытываю постоянные позывы к мочеиспусканию, сам процесс мочеиспускания очень болезненный и затруднительный (выдавливаю по капле)», — приводит издание слова Барышникова.

Барышников сообщил адвокатам, что во время нахождения в ИК-8 и усиления физической боли он не получал никаких лекарственных препаратов, каких-либо мер против боли не предпринималось.

«Проверяющие в упор ничего не видят и не хотят ничего видеть, а у защитников отнимают телефоны, мы не можем зафиксировать то ужасное состояние здоровья, в котором сейчас находится Игорь Барышников. Но адвокат снял с него все показания, и мы будем обращаться в Комитет против пыток ООН за срочным обеспечительными мерами, чтобы спасти жизнь Игоря», — подчеркнула адвокат Барышникова от «ОВД-Инфо»* Мария Бонцлер.

Почернели руки

Состояние Игоря Барышникова уже не впервые беспокоит правозащитников. Еще в июне, когда суд приговорил Барышникова к 7,5 годам колонии, «ОВД-Инфо»* писало, что тюремный срок может его убить: у мужчины обнаружена опухоль с подозрением на онкологию, он передвигается с цистостомой — трубкой из живота. Тогда издание отмечало, что 96-летнюю мать Барышникова хотят передать органам опеки (в августе женщина умерла, суд отказался отпустить осужденного на похороны матери).

В сентябре «ОВД-Инфо»* сообщило, что Барышникову сделали МРТ и подтвердили гиперплазию предстательной железы. Издание подчеркивало, что мужчине нельзя оставаться в местах лишения свободы, иначе у него откажут почки. Кроме того, необходимо регулярно менять цистостому, что невозможно в заключении.

На прошлой неделе издание предупредило, что у Барышникова из-за нарушенного кровоснабжения «посинели ноги и руки, начались постоянные боли и позывы к мочеиспусканию», он «не может ни спать, ни лежать, ни сидеть», «в любой момент у него может развиться сепсис».

«Барышников в критическом состоянии: вынужден отказываться от еды, не может сидеть, испытывает сильные боли в процессе мочеиспускания. Кроме того, его руки почернели из-за поражения грибком, которым он заразился из-за условий содержания в колонии», — говорится в сообщении «ОВД-Инфо»* 28 декабря.

Адвокат Роман Морозов уточнил в беседе с «Медиазоной»*, что речь идет о ногтевом грибке. «У нас любое СИЗО, тюрьма — это не санаторий. Поэтому подцепить [можно] в обычной бане, ходят люди подцепляют. Это обычный, ногтевой, пальцы. Но для него (Барышникова) это опасно, потому что то у него трубка [из живота торчит], он промывать все должен. У него прямое отверстие вовнутрь. Если грибок вовнутрь проберется — это все», — сказал он.

По данным «ОВД-Инфо»*, Барышникову срочно нужна операция по удалению опухоли. Издание отмечало 25 декабря, что уже более 4 тыс. человек написали в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) обращения в поддержку Барышникова.

22 июня суд в Советске (Калининградская область) назначил Игорю Барышникову 7,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию. Поводом стали его публикации в соцсети о военном конфликте на Украине. Одна из них касалась событий в Буче.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов