Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима Илью Горбунова, топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина, Подсудимого признали виновным в вымогательстве и незаконном хранении наркотиков

Адвокат Горбунова Самвел Абрамян в разговоре с RTVI назвал приговор «несправедливым» и «чрезмерно суровым».

«Вина Горбунова, как таковая, не доказана была в ходе внесудебного и предварительного следствия. И если оценивать с точки зрения наказания, то чрезмерно суровое наказание. У нас по более тяжким насильственным составам дают и то меньше наказание, чем за те преступления, которые вменялись Горбунову» — заявил юрист.

Абрамян заверил, что решение суда будет обжаловано с указанием на допущенные нарушения «и в ходе следствия, и в ходе судебного разбирательства». По мнению защитника, и следствие, и суд были предвзяты.

Адвокат добавил, что в ходе следствия ему отказали в удовлетворении нескольких ходатайств, когда планировалось предъявить доказательства невиновности Горбунова. Та же ситуация, по словам Абрамяна, сложилась и в ходе суда.

«Полагаем, что суд проявил предвзятость при рассмотрении дела», — сообщил защитник.

По словам Абрамяна, на условия содержания под арестом у Горбунова жалоб нет.

По материалам уголовного дела, в 2023 году Илья Горбунов угрожал депутату Заксобрания Сагет-Петербурга, главе правления Фонда развития новых медиа Александру Малькевичу публикацией компромата на него. За молчание медиаменеджер хотел получить от 10 до 20 млн рублей, затем снизил сумму до 4 млн рублей.

Малькевич передал Горбунову 1 млн 520 тыс. рублей под контролем оперативников. При этом лишь 20 тыс. рублей были в подлинных купюрах, остальное были муляжом. После передачи денег топ-менеджера «Патриота» задержали.