В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева по делу о вымогательстве (ст. 163 УК). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Издание связывает обвиняемых с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

По версии следствия, Горбунов и Метелев в течение долгого времени требовали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как пишет «Фонтанка» со ссылкой на другие СМИ, ранее также имел отношение к структурам Пригожина.

Попытки «вразумить» медиаменеджеров остались тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы, указывает «Фонтанка». Делом занялось МВД.

Близкие к «Патриоту» источники в разговоре с телеграм-каналом BRIEF заявили, что уголовное дело «было якобы спровоцировано». По словам собеседников, медиаменеджеры пытались получить у Малькевича проекты, которые он не отдал медиагруппе за предыдущие проекты.

Как отмечает телеграм-канал Baza, за две недели до задержания в телеграм-канале «Надзорная» появился пост о «триумфальном» возвращении Малькевича в «политическое пространство Северной столицы». В посте указано, что при Малькевиче телеканал «Санкт-Петербург» «погрузился в распилы, непонятные траты и мутные схемы».

«И нужно понимать, кто являлся лицом ответственным и чья подпись стоит под всеми документами. Случайное появление в сети даже части «схем работы канала» — это крест на политической карьере любого молодого и перспективного политика», — говорится в публикации «Надзорной».

Baza утверждает, что канал связан с задержанными Горбуновым и Метелевым.

Александр Малькевич — бывший гендиректор «Городского агентства по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), которое является юрлицом телеканала «Санкт-Петербург». Он возглавлял канал в 2020-2023 годах. При вступлении в должность Малькевич говорил, что согласился на пост гендиректора, поскольку ему дали творческую свободу. До работы на питерском телеканале Малькевич был руководителем сайте USA Really — дочернего проекта «Федерального агентства новостей», которое входило в медиагруппу «Патриот» Пригожина. Из-за участия в USA Really США ввели против Малькевича санкции. Позднее также попал под ограничения Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии и Украины. Сам он в разговоре с «Коммерсантом» утверждал, что не знаком с Евгением Пригожиным. В настоящее время Малькевич — спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга. Также он участвует в выборах в законодательное собрание Петербурга от «Единой России». Среди прочего, после начала военной операции на Украине Малькевич принимал участие в создании телеканалов в новых регионах, в числе которых «Таврия» в Херсонской области, «Мариуполь-24» и «За! ТВ» в Запорожской области.

«78.ru» утверждает, что Горбунова подозревают в махинациях с иностранной валютой. По данным телеканала, его отправили под арест. О том, что бывший топ-менеджер «Патриота» отправлен под стражу, также пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По данным «ВЧК-ОГПУ», задержания медиаменеджеров, связанных с Пригожиным, относятся к годовщине военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер», который произошел 23-24 июня 2023 года. Канал утверждает, что ФСБ проводит «большую спецоперацию в отношении близких соратников Пригожина» в разных городах.

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что Кирилла Метелева «взяли с поличным» 19 июня, а Илью Горбунова задержали в ночь с 21 на 22 июня. Последний при этом пытался оказать сопротивление, говорится в публикации. Телеграм-канал называет Горбунова «близким соратником Пригожина», который руководил всем процессом по медийному освещению мятежа, организовывал группы поддержки и пытался вывести людей на улицы.

Илья Горбунов работал корреспондентом в редакции РИА Новости во Владивостоке, а затем перешел в «Комсомольскую правду» в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», а с 2020 — «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина телеграм-каналам. Также фигурировал как куратор спецпроектов. Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие», в 2001 году — издателем газеты «Версия в Питере». Также он указан главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что Метелев мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.