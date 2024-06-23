Вечером 23 июня 2023 года начались события, известные как военный мятеж (самоназвание — «Марш справедливости») основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Журналистка Екатерина Винокурова вспоминает, как события тех дней воспринимали в политическом истеблишменте и какие выводы из этого были сделаны.

— Это что, правда или взлом?

— У нас действительно мятеж или ЦИПСО развлекается?

Такими сообщениями обменивались в российских политических кругах тем вечером. Не знаю, подгадывал ли Пригожин, но лучшего времени для военного мятежа было найти сложно. Все началось в пятницу вечером в разгар лета. Тогда многие представители политических и силовых элит были за городом и слушали голосовые Пригожина в его телеграм-канале в качестве уже привычного, хотя и поддерживающего в состоянии постоянной тревожности сопровождения обычной жизни.

Zuma / TASS

Впрочем, нельзя сказать, что для всех мятеж стал неожиданным. Сразу несколько представителей влиятельных политических кланов рассказывали впоследствии мне, что получали личные звонки от Евгения Пригожина еще с мая. Он действительно просил и даже требовал помочь ему донести до первого лица страны претензии к Минобороны по необеспечению подразделений ЧВК «Вагнер» снарядами. Ужесточался тон и в его телеграм-канале — видео, где Пригожин стоит на фоне огромного количества тел и кричит «Шойгу! Герасимов! Где снаряды?» сложно забыть.

Мои знакомые из ЧВК «Вагнер» тогда ходили мрачнее тучи и бросали в разговорах со своими респондентами обещания посчитаться с коррупционерами и капитулянтами. Мол, однажды Пригожин «наведет порядок в этой вашей Москве». Впрочем, на самом верху угрозы эти как план, видимо, не воспринимались.

От кувалды до Москвы

Уже вспоминая мятеж в ретроспективе, многие собеседники в политических кулуарах считают, что «все началось с кувалды». Сейчас они, конечно, запоздало осуждают такие методы в частном разговоре, не осмелившись осудить публично.

К слову сказать, когда появилось видео, где некоего человека, —якобы, бывшего заключенного, — казнят кувалдой, упоминая ЧВК «Вагнер» (сам Пригожин причастность своих структур к видео отрицал), автор этого текста состояла в Совете при президенте по правам человека. Я предложила направить от совета запрос в Следственный комитет, чтобы уточнить происхождение видео и обстоятельства съемки, на что получила жесткую отповедь от коллег по правозащитной деятельности с требованием не лезть не в свое дело, так как «Евгений Викторович» сам во всем разберется. Через несколько дней меня исключили из СПЧ.

После мятежа это видео вспоминают совершенно иначе и говорят, что если бы расследованию дали хоть какой-то ход, возможно, это бы предотвратило последующие события, нараставшие, как снежный ком.

Но вернемся к тому, что произошло 23-24 июня. Ночью стало известно о возбуждении дела по статье «вооруженный мятеж», а в новостях федеральных телеканалов были зачитаны сообщения ФСБ и Минобороны, дающие оценку действиям Пригожина, как «преступным и предательским». Утром Владимир Путин повторил эти слова и назвал происходящее «ударом в спину». Стало понятно, что «Марш справедливости», — то есть, вооруженный мятеж — это не постановка для отвлечения внимания, не результат взлома. Все взаправду, на Москву движутся танки, а Ростов-на-Дону находится под контролем ЧВК «Вагнер», причем город был взят без единого выстрела.

Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Стоит отметить скоординированность действий московских властей, которые приняли единственно верное решение: объявить понедельник выходным днем, чтобы как можно больше людей уехало из столицы. Жители юга Москвы, живущие недалеко от трассы М-4 «Дон» начинали нервно обзванивать знакомых, живущих на севере и востоке (элитный запад тоже перестал казаться безопасным местом) с вопросом, нельзя ли к ним приехать, «в случае чего».

Собеседники из политических кругов реагировали схожим образом и вспоминают, как уже днем просили уехать из города или близлежащих поселков жен и детей, а в кулуарах говорили, что «часом Х» станет подход колонны «Вагнер» к мостам через Оку, примерно в 200 км от Москвы. Считалось, что это наступит между 16 и 18 часами московского времени.

Все произошло по графику, но внезапно выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко и заявил, что договорился с Пригожиным об остановке продвижения «Вагнера» и отхода их в «полевые лагеря», а потом в Беларусь. До сих пор эти события, опасно шутя, называют «Картофельным спасом».

Недовольные, виноватые, непричастные

Недовольны остались силовики: дело о вооруженном мятеже в рамках гарантий безопасности заглохло. Более того, не были привлечены к ответственности не только непосредственные участники событий, но даже те, кто их активно медийно поддерживал. Ропот пошел и в военных кругах — известно, что «вагнеровцы» сбили несколько вертолетов и самолетов, летчики погибли. Публичной ответственности за смерть российских военных никто не понес.

23 августа 2023 года, ровно через два месяца после мятежа, самолет, на котором находились Пригожин и глава ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области.

Alexander Zemlianichenko / AP

После гибели зачинщиков мятежа, в политических кулуарах стали говорить о Пригожине свободнее:

«Он требовал снаряды, но ведь его подразделения воевали иностранным оружием. Он хотел увеличения финансирования».

«Пригожин был частью большой элитной группы, и стал для нее токсичным активом».

И, конечно:

«Не удивлюсь, если Пригожин жив».

Последнее повторяют на все лады как люди, бывшие причастными к ЧВК «Вагнер» (многие из них теперь оказались в Африке), так и представители крайне респектабельного политического истеблишмента.

Последователи и последствия

Считается, что мятеж отрицательно сказался на судьбе генерала Сергея Суровикина, тогда — заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине, а также на судьбе еще нескольких военачальников. Впрочем, никаких официальных подтверждений этому не существует.

В мае 2024 года министр обороны Сергей Шойгу покинул свой пост, его сменил вице-премьер Андрей Белоусов. Злые языки утверждают, что в это время секретарь Генсовета «Единой России», до недавнего времени — вице-спикер Совфеда Андрей Турчак попал в опалу и был отправлен возглавлять республику Алтай, потому что вмешивался в дела СВО за пределами своей компетенции и писал доклады на имя первого лица государства о проблемах в армии.

Гораздо более комплиментарно по отношению к системе стали выступать военкоры, некогда открыто восхищавшиеся Пригожиным. Медиахолдинг главы «Вагнера» «Патриот» был расформирован.

Эксперимент Пригожина с вербовкой зеков в обмен на помилование, в том числе, за тяжкие преступления, в истеблишменте был признан неудачным: рецидивы происходят по всей стране. Теперь вопрос освобождения заключенных за участие в военной операции отрегулирован специальным законом, а все процессы централизованы через Генштаб и Минобороны. Новый «принц воров» системе не нужен.

Пожалуй, если говорить о внутренних уроках системы, то основной заключается в том, что для нее инициативный, но разочарованный сторонник может быть опаснее скромного противника. Пригожин, пожалуй, причинил Минобороны репутационного ущерба в десятки раз больше любого антивоенного активиста.

Официально мятеж забыт, но в кулуарах нет-нет, да вспомнят «день, когда все висело на волоске».

В ответ на вопрос: «Так что же висело?» инсайдеры лишь задумчиво ответят: «Многое». Нет никакой уверенности, что, если бы в «Час Х» не появился Лукашенко, все они с кухонными ножами и охотничьими карабинами в руках побежали бы защищать Кремль.

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