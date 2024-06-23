Вечером 23 июня 2023 года начались события, известные как военный мятеж (самоназвание — «Марш справедливости») основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Журналистка Екатерина Винокурова вспоминает, как события тех дней воспринимали в политическом истеблишменте и какие выводы из этого были сделаны.

— Это что, правда или взлом? — У нас действительно мятеж или ЦИПСО развлекается?

Такими сообщениями обменивались в российских политических кругах тем вечером. Не знаю, подгадывал ли Пригожин, но лучшего времени для военного мятежа было найти сложно. Все началось в пятницу вечером в разгар лета. Тогда многие представители политических и силовых элит были за городом и слушали голосовые Пригожина в его телеграм-канале в качестве уже привычного, хотя и поддерживающего в состоянии постоянной тревожности сопровождения обычной жизни.

Впрочем, нельзя сказать, что для всех мятеж стал неожиданным. Сразу несколько представителей влиятельных политических кланов рассказывали впоследствии мне, что получали личные звонки от Евгения Пригожина еще с мая. Он действительно просил и даже требовал помочь ему донести до первого лица страны претензии к Минобороны по необеспечению подразделений ЧВК «Вагнер» снарядами. Ужесточался тон и в его телеграм-канале — видео, где Пригожин стоит на фоне огромного количества тел и кричит «Шойгу! Герасимов! Где снаряды?» сложно забыть.

Мои знакомые из ЧВК «Вагнер» тогда ходили мрачнее тучи и бросали в разговорах со своими респондентами обещания посчитаться с коррупционерами и капитулянтами. Мол, однажды Пригожин «наведет порядок в этой вашей Москве». Впрочем, на самом верху угрозы эти как план, видимо, не воспринимались.

От кувалды до Москвы

Уже вспоминая мятеж в ретроспективе, многие собеседники в политических кулуарах считают, что «все началось с кувалды». Сейчас они, конечно, запоздало осуждают такие методы в частном разговоре, не осмелившись осудить публично.

К слову сказать, когда появилось видео, где некоего человека, —якобы, бывшего заключенного, — казнят кувалдой, упоминая ЧВК «Вагнер» (сам Пригожин причастность своих структур к видео отрицал), автор этого текста состояла в Совете при президенте по правам человека. Я предложила направить от совета запрос в Следственный комитет, чтобы уточнить происхождение видео и обстоятельства съемки, на что получила жесткую отповедь от коллег по правозащитной деятельности с требованием не лезть не в свое дело, так как «Евгений Викторович» сам во всем разберется. Через несколько дней меня исключили из СПЧ.

После мятежа это видео вспоминают совершенно иначе и говорят, что если бы расследованию дали хоть какой-то ход, возможно, это бы предотвратило последующие события, нараставшие, как снежный ком.

Но вернемся к тому, что произошло 23-24 июня. Ночью стало известно о возбуждении дела по статье «вооруженный мятеж», а в новостях федеральных телеканалов были зачитаны сообщения ФСБ и Минобороны, дающие оценку действиям Пригожина, как «преступным и предательским». Утром Владимир Путин повторил эти слова и назвал происходящее «ударом в спину». Стало понятно, что «Марш справедливости», — то есть, вооруженный мятеж — это не постановка для отвлечения внимания, не результат взлома. Все взаправду, на Москву движутся танки, а Ростов-на-Дону находится под контролем ЧВК «Вагнер», причем город был взят без единого выстрела.

Стоит отметить скоординированность действий московских властей, которые приняли единственно верное решение: объявить понедельник выходным днем, чтобы как можно больше людей уехало из столицы. Жители юга Москвы, живущие недалеко от трассы М-4 «Дон» начинали нервно обзванивать знакомых, живущих на севере и востоке (элитный запад тоже перестал казаться безопасным местом) с вопросом, нельзя ли к ним приехать, «в случае чего».

Собеседники из политических кругов реагировали схожим образом и вспоминают, как уже днем просили уехать из города или близлежащих поселков жен и детей, а в кулуарах говорили, что «часом Х» станет подход колонны «Вагнер» к мостам через Оку, примерно в 200 км от Москвы. Считалось, что это наступит между 16 и 18 часами московского времени.

Все произошло по графику, но внезапно выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко и заявил, что договорился с Пригожиным об остановке продвижения «Вагнера» и отхода их в «полевые лагеря», а потом в Беларусь. До сих пор эти события, опасно шутя, называют «Картофельным спасом».

Недовольные, виноватые, непричастные

Недовольны остались силовики: дело о вооруженном мятеже в рамках гарантий безопасности заглохло. Более того, не были привлечены к ответственности не только непосредственные участники событий, но даже те, кто их активно медийно поддерживал. Ропот пошел и в военных кругах — известно, что «вагнеровцы» сбили несколько вертолетов и самолетов, летчики погибли. Публичной ответственности за смерть российских военных никто не понес.

23 августа 2023 года, ровно через два месяца после мятежа, самолет, на котором находились Пригожин и глава ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области.

После гибели зачинщиков мятежа, в политических кулуарах стали говорить о Пригожине свободнее:

«Он требовал снаряды, но ведь его подразделения воевали иностранным оружием. Он хотел увеличения финансирования». «Пригожин был частью большой элитной группы, и стал для нее токсичным активом».

И, конечно:

«Не удивлюсь, если Пригожин жив».

Последнее повторяют на все лады как люди, бывшие причастными к ЧВК «Вагнер» (многие из них теперь оказались в Африке), так и представители крайне респектабельного политического истеблишмента.

Последователи и последствия

Считается, что мятеж отрицательно сказался на судьбе генерала Сергея Суровикина, тогда — заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине, а также на судьбе еще нескольких военачальников. Впрочем, никаких официальных подтверждений этому не существует.

В мае 2024 года министр обороны Сергей Шойгу покинул свой пост, его сменил вице-премьер Андрей Белоусов. Злые языки утверждают, что в это время секретарь Генсовета «Единой России», до недавнего времени — вице-спикер Совфеда Андрей Турчак попал в опалу и был отправлен возглавлять республику Алтай, потому что вмешивался в дела СВО за пределами своей компетенции и писал доклады на имя первого лица государства о проблемах в армии.

Гораздо более комплиментарно по отношению к системе стали выступать военкоры, некогда открыто восхищавшиеся Пригожиным. Медиахолдинг главы «Вагнера» «Патриот» был расформирован.

Эксперимент Пригожина с вербовкой зеков в обмен на помилование, в том числе, за тяжкие преступления, в истеблишменте был признан неудачным: рецидивы происходят по всей стране. Теперь вопрос освобождения заключенных за участие в военной операции отрегулирован специальным законом, а все процессы централизованы через Генштаб и Минобороны. Новый «принц воров» системе не нужен.

Пожалуй, если говорить о внутренних уроках системы, то основной заключается в том, что для нее инициативный, но разочарованный сторонник может быть опаснее скромного противника. Пригожин, пожалуй, причинил Минобороны репутационного ущерба в десятки раз больше любого антивоенного активиста.

Официально мятеж забыт, но в кулуарах нет-нет, да вспомнят «день, когда все висело на волоске».

В ответ на вопрос: «Так что же висело?» инсайдеры лишь задумчиво ответят: «Многое». Нет никакой уверенности, что, если бы в «Час Х» не появился Лукашенко, все они с кухонными ножами и охотничьими карабинами в руках побежали бы защищать Кремль.

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