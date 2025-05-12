Фрунзенский районный суд в Петербурге взыскал более 160 тысяч рублей с ПАО «Аэрофлот» по иску о защите прав потребителя. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Студент Роберт Пучков подал в суд из-за отказа допустить его до регистрации на рейс Санкт-Петербург — Стамбул в марте 2024 года по приобретенному авиабилету. В качестве причины авиакомпания указала на отсутствие документов, подтверждавших право на въезд в Турцию.

«Истец предъявил паспорт, студенческий вид на жительство, действующий с 19.12.2023 по 30.09.2024, сообщив, что он является студентом и едет на экзамен. С истцом разговаривало несколько сотрудников авиакомпании и все ему отказали», — отметили в пресс-службе петербургских судов.

После расторжения договора перевозки в одностороннем порядке денежные средства, уплаченные истцом, не были ему возвращены. Чтобы сдать экзамен, мужчине пришлось купить билет Санкт-Петербург — Дубай — Стамбул, по которому он смог добраться до места назначения с тем же набором документов.

Изначально истец требовал взыскать более 121 тысячи рублей. Как установил суд, на момент авиаперевозки у мужчины был в наличии действительный студенческий вид на жительство в Турции, дававший право на пребывание в этой стране.

Помимо этого, суд напомнил, что в соответствии с соглашением между правительствами России и Турции об условиях взаимных поездок, россияне имеют право на въезд, выезд, следование транзитом и пребывание на территории Турции с обычным паспортом без виз не более 30 дней с даты въезда.