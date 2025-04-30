Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании международного аэропорта Волгограда «Гумрак» в «Сталинград» и присвоении исторического наименования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: присвоить распространение аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград». Установить, что: а) присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта; б) присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта», — говорится в указе.

Инициатива о переименовании аэропорта Волгограда прозвучала во время рабочей встречи российского президента с главой региона Андреем Бочаровым. Губернатор отметил, что с просьбой о переименовании аэропорта в «Сталинград» выступили «ветеранское сообщество, ветераны и участники специальной военной операции».

«Их слово для меня закон. Так и сделаем: как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий — о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», — сказал Путин.

В феврале 2023 года большинство (67%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которыми выступили жители Волгограда, не поддержали инициативу переименования города в Сталинград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщил, что в Кремле не ведется обсуждение о переименовании города. Более того, он призвал относиться к подобным инициативам осторожно, так как опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей города не в восторге от этой идеи.