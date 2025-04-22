Задержаны девять участников организованной преступной группы, похищавшей деньги со счетов умерших россиян. В общей сложности аферисты опустошили счета 150 умерших граждан. По предварительным данным, ущерб превысил 200 млн рублей.

О разоблачении мошенников рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что задержания всех членов ОПГ проходили одновременно в шести регионах в Москве, Красноярском крае и Приморье, Саратовской и Брянской областях, а также в Марий Эл. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, а именно мобильные телефоны, банковские и сим-карты, флешки.

Следствие полагает, что «мозгом» банды был 44-летний житель Саратова. Преступники опустошали банковские счета по следующей схеме: сразу после смерти жертвы перевыпускали сим-карту мобильного телефона, получали доступ к средствам и выводили их на различные счета, а затем распоряжались по своему усмотрению. Причем дистанционно они могли обнулить не только саму банковскую карту, но и вклад умершего.

Так, жертвой аферистов стала москвичка, которая после смерти бабушки обнаружила, что с ее накопительного вклада пропали более 3,8 млн рублей. В Санкт-Петербурге в полицию обратился мужчина, обнаруживший исчезновение 1,2 млн рублей со счета скончавшейся супруги.

По данным следствия, за полтора года жертвами банды стали более 150 граждан, а сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Следствие не исключает, что в деле могут появиться новые эпизоды.

На допросе главарь и остальные соучастники ОПГ признали вину в хищении средств умерших россиян. Всем им в ближайшее время планируют предъявить обвинение по статье «Кража» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Каждому грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Карачева