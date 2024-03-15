Кенсингтонский дворец, опубликовавший отретушированную фотографию принцессы Уэльской Кейт (Миддлтон) с детьми, больше не является надежным источником информации. Об этом заявил в эфире «Би-би-си» директор по глобальным новостям информагентства Agence France-Presse Фил Четвинд, слова которого приводит Politico.

Он отметил, что AFP постоянно работает с официальной резиденцией принца и принцессы Уэльских, но теперь агентство будет «более бдительно» относиться к получаемой из дворца информации.

Отвечая на вопрос, остается ли Кенсингтонский дворец надежным источником, Четвинд ответил: «Нет, абсолютно нет».

«Как и в любом другом деле, когда вас подводит источник, планку приходится поднимать. <…> Одна вещь, которая действительно важна, — нельзя искажать реальность для общественности. Это вопрос доверия», ― сказал он.

Четвинд отметил, что с фотографией Миддлтон и ее детей «явно было много проблем». Информационные агентства попросили Кенсингтонский дворец предоставить оригинал снимка, но не получили ответа. После этого AFP, Associated Press (AP), Reuters, Getty Images и другие агентства удалили фото из-за признаков ретуши и выпустили соответствующие уведомления.

По словам Четвинда, агентства публикуют такие уведомления не чаще раза в год, и раньше это было связано с публикациями информагентств Северной Кореи или Ирана.

Кейт Миддлтон не появляется на публике с конца декабря 2023 года. В середине января Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости и находится в больнице, а после выписки будет восстанавливаться дома. Мероприятия с ее участием отменены вплоть до 31 марта.

В марте представитель Кенсингтонского дворца заявил Fox News Digital, что пресс-служба будет делиться только «существенными обновлениями» касательно здоровья Кейт Миддлтон. По его словам, супруга принца Уэльского «чувствует себя хорошо».

В День матери, который в Великобритании празднуется 10 марта, королевская семья опубликовала фото Кейт Миддлтон с детьми ― Джорджем, Луи и Шарлоттой. Это был первый снимок принцессы Уэльской после того, как стало известно о проблемах с ее здоровьем. Журналисты обнаружили на фото признаки ретуши, что подогрело слухи о состоянии и местонахождении Миддлтон.

По версии телекомпании ABC News, изучившей метаданные исходного файла, фото перед публикацией было дважды обработано в программе Photoshop ― 8 и 9 марта. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что редактирование было незначительным и, скорее всего, является «не более чем попыткой мамы сделать так, чтобы она сама и ее дети выглядели как можно лучше».

На следующий день после публикации спорного снимка в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских появилось сообщение от имени Кейт. Она извинилась за «путаницу» и объяснила, что иногда «экспериментирует с ретушью, «как и многие фотографы-любители».