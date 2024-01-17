Сразу у двух членов британской королевской семьи — короля Карла III и принцессы Уэльской Кэтрин — возникли проблемы со здоровьем. Согласно заявлению Кенсингтонского дворца, 42-летняя супруга принца Уэльского Уильяма находится в больнице после успешной плановой операции на брюшной полости, а британский монарх, как следует из сообщения канцелярии Букингемского дворца, проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы.

В Кенсингтонском дворце рассказали, что принцессу выпишут через 10-14 дней, после чего она вернется домой и продолжит восстанавливаться. Все мероприятия с участием Кэтрин до самой Пасхи, которая в этом году отмечается в Великобритании 31 марта, отменены, исходя из текущих медицинских рекомендаций, сказано в пресс-релизе.

«Принцесса Уэльская ценит внимание, которое вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее стремление сохранить нормальную жизнь, насколько это возможно, ради ее детей, и желания, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной», — отмечается в сообщении.

Во дворце добавили, что предоставят обновленную информацию о ходе работы принцессы Уэльской только тогда, когда появится важная новая информация, которой можно поделиться.

Из-за состояния здоровья временно перестанет участвовать в публичных мероприятиях и король Великобритании Карл III — 18 и 19 января он должен был встретиться с высокопоставленными иностранными гостями и членами кабинета министров. Как сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец, монарх «обратился за лечением увеличения предстательной железы, как и тысячи других мужчин ежегодно».

«Никаких осложнений у Его Величества нет, на следующей неделе он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры», — отметили там.

Британская национальная служба здравоохранения подчеркивает, что увеличение простаты не означает повышенного риска развития рака, как опасаются многие мужчины, передает Sky News.

Карлу III 75 лет. Он стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II в сентябре 2022 года.