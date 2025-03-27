Философ Александр Дугин высказал «авангардную» идею о том, что Африкой должны править «люди-леопарды», которые лучше знают ее «тайные» механизмы и структуры, чем иностранцы. По словам философа, его главный тезис — это «Африка для африканцев». Об этом Дугин рассказал в интервью корреспонденту «Африканской инициативы» Глебу Эрвье.

«У меня была идея, возможно, немного авангардная и недостаточно глубокая, что Африкой должны править люди-леопарды», — заявил Дугин.

По словам философа сообщества из «людей-леопардов» лучше понимают Африку, ее «тайные» механизмы и структуры, чем «поверхностные, жестокие иностранцы».

«Самый главный тезис — это Африка для африканцев», — подчеркнул он.

Как рассказал Дугин, африканцы должны строить Африку так, как они сами хотят, «не озираясь на всех остальных», поскольку, как отмечает философ, остальным «надо задуматься о себе».

«Многие думают о других, а самих себя привели в негодный вид. Что европейцы, что американцы, что отчасти и мы», — заметил Дугин.

Говоря о том, что именно африканцам следует «предоставить Африку», философ отметил и важность роль России в будущем континента. »

Мы будем помогать им, дружить с ними», — подчеркнул Дугин.

По словам философа, африканцы будут жить в своем мире, в своей вселенной, „ на своей планете“, ухаживать за ней, обустраивать ее. В процветании Африки заинтересованы и дружественные многополярные силы: они будут содействовать этому процветанию, заключил философ.

На прошлой неделе, 18 марта, Александр Дугин представил книгу «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав». Ученый назвал победу Трампа на президентских выборах «консервативной революцией в США» и предрек продолжение этого процесса в мировом масштабе.