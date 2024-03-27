В течение двух лет госкорпорация «Росатом» может начать строительство трех атомных реакторов в Мали и завершить их возведение к 2030 году. Как сообщает «Африканская инициатива» со ссылкой на владельца энергетической компании в республике и собеседника, близкого к правительству страны, малийские специалисты уже проходят обучение в России для работы на будущих объектах.

По словам источников «АИ», в рамках подготовки к атомным проектам, реализация которых может начаться в течение ближайших двух лет, страны заключили несколько соглашений. В частности, в октябре 2023 года Россия и Мали подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, а в марте — дорожную карту сотрудничества в гражданской атомной энергетике.

Среди первоочередных задач партнеров — развитие ядерной инфраструктуры африканской республики, проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также подготовка кадров, исследовательские ядерные установки и атомная энергетика.

В Росатоме в ответ на запрос «Африканской инициативы» сообщили, что госкорпорация содействует в Мали в реализации концепции МАГАТЭ «Вехи по развитию ядерной инфраструктуры для атомной энергетики», которая необходима для создания на территории республики АЭС.

У Росатома уже есть опыт возведения атомных объектов на территории Африки. В частности, в мае 2023 года началось строительство первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый с водо-водяными энергетическими реакторами. В 2022 году сообщалось, что строительство объекта может быть завершено к 2028-2029 году.

По состоянию на начало 2021 года 43% африканского населения или около 600 млн человек по-прежнему оставались без доступа к электроэнергии, следует из данных Международного энергетического агентства. При этом 590 млн из них проживают в странах южнее Сахары.

Многие жители африканского континента, как, например, в Зимбабве, вынуждены работать ночью, потому что это единственное время, когда производственному сектору достаточно электроэнергии.

«Отсутствие надежного энергоснабжения серьезно замедляет экономический рост всего континента. На фоне регулярных энергетических кризисов и растущих потребностей в энергии, инициативы России вполне могут определить энергетический ландшафт континента на десятилетия вперед», — отмечает «Африканская инициатива».

Как рассказал министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану, первый шаг в сфере энергетического сотрудничества двух стран «будет касаться использования ядерной энергии в сфере медицины, сельского хозяйства и многих других отраслях. «Создание трех-четырех атомных электростанций позволит развивать энергетическое производство для достижения самообеспеченности в этой сфере», — пояснил он.

Несмотря на многочисленные положительные оценки сотрудничества России и Мали в сфере атомной энергетики, журналисты панафриканской газеты The Continent скептически отнеслись к такой инициативе, сочтя ее больше политическим, чем практическим решением. По их мнению, более выгодным вариантом для развития является строительство станций по производству солнечной энергии.

В марте сообщалось, что дочерняя структура Росатома АО «Новавинд» готовится заключить соглашения о строительстве в Мали двух солнечных электростанций мощностью 150 мегаватт каждая.