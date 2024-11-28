В четверг, 28 ноября, в Бамако, столицу Мали, прибудет российская делегация во главе с Александром Новаком, заместителем председателя правительства России. Об этом «Африканской инициативе» стало известно от источника в правительстве республики. В рамках визита запланирована встреча российской делегации с президентом и премьер-министром Мали.

Цель визита — проведение переговоров по вопросам технического, сельскохозяйственного и экономического сотрудничества между странами. В состав делегации вошли высокопоставленные чиновники, депутаты и представители деловых кругов. В частности, по словам источника «АИ», в Бамако ожидается прибытие делегации «Росатома» и зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белана Хамчиева.

В конце октября в Бамако состоялась встреча президента переходного периода Мали Ассими Гоиты с представителями российского бизнеса. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в различных областях, включая текстильную промышленность, добычу и переработку углеводородов, а также переработку хлопка и золота.

В начале ноября в Мали прибыла делегация Министерства науки и высшего образования России. Тогда состоялась встреча с премьер-министром Мали, в ходе которой были обсуждены вопросы развития научного и образовательного сотрудничества между двумя странами.