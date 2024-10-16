Показ документального фильма «Родина честных людей: путь к свободе» режиссеров Игоря Дамьяновича и Витторио-Николы Ранджелони 15 октября в кинотеатре «Иллюзион» завершил Экономические Дни Буркина-Фасо в Москве, которые проходили с 8 по 11 октября.

Картина рассказывает историю Буркина-Фасо с момента нахождения во Французской колониальной империи до обретения независимости и борьбы за нее. Среди героев фильма — председатель Национального совета революции Буркина-Фасо в 1980-х годах Тома Санкара, который и дал название стране (Буркина-Фасо переводится с распространенных в стране языков мооре и дьюла как «Родина честных людей»).

Буркинийского государственного деятеля за его взгляды прозвали «Африканским Че Геварой». В Уагадугу, столице республике, стоит памятник Санкара, ему посвящены граффити на стенах города, а нынешнего главу государства Ибрагима Траоре нередко сравнивают с предшественником.

Авторы работы пообщались с министром обороны государства и с послом страны в России, познакомились с бытом буркинийского народа и посетили местные школы и организации, в которых преподают русский язык. Кроме того, они встретились с буркинийскими инженерами, которые обучались в советских и российских университетах и говорят по-русски.

«Это мой первый опыт работы в Африке, и меня поразили приветливость и стремление оказать всестороннюю поддержку людям из России со стороны населения Буркина-Фасо», — говорит Витторио-Никола Ранджелони.

Работа Дамьяновича и Ранджелони про Буркина-Фасо стала продолжением серии документальных фильмов об Африке при поддержке российского информационного агентства «Африканская инициатива». В мае зрителям была представлена первая часть, снятая в Центральноафриканской Республике. Следующий фильм будет посвящен Мали.