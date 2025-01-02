В результате стрельбы в черногорском Цетине погибли 12 человек, включая двоих детей, сообщила местный прокурор Андрияна Настич.

По словам Настич, мужчина стрелял в пяти местах, а затем покончил с собой. Также пострадали четыре человека. Все они были знакомы со стрелявшим, добавили правоохранители.

«Полицейская операция была успешно проведена. Таким образом, данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — сообщил ранее глава МВД Черногории Данило Шаранович.

Как сообщал RTCG, 45-летний Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших, затем пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился в району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.

В 2024 году Мартиновича задерживали за незаконное хранение оружия. В 2005 году он получил условный срок за агрессивное поведение, рассказал комиссар полиции Лазар Счепанович. Также СМИ писали, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем.

После инцидента глава кабмина Черногории Милойко Спаич говорил, что власти страны в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения полного запрета на владение оружием. По его словам, в поиске стрелка были задействованы все подразделения полиции.

2, 3 и 4 января объявлены днями траура в Черногории.