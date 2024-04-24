В Ростове-на-Дону горожанам приходится ходить по улице Нариманова с шокерами, чтобы защититься от стаи бродячих собак, в Оренбурге спустя два дня поисков нашли пропавшего 15-летнего школьника, а в поселке Плодопитомник Тюменской области наводнением смыло половину домов. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Суд арестовал директора фонда ОМС Ставрополья по делу о мошенничестве. По данным следствия, в 2021 году подозреваемый вместе с сообщниками вносил недостоверную информацию в реестры счетов, которые в дальнейшем передавали в Территориальный фонд. В документах говорилось об оказании ООО «Ставропольский краевой реабилитационный центр» медицинских услуг по полисам ОМС. По этой схеме участники сговора могли похищать деньги. Ущерб оценивается в 47 млн рублей, пишет newstracker.ru.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону горожанам приходится ходить по улице Нариманова с шокерами, чтобы защититься от стаи бродячих собак. По словам местных жителей, весной проблема усугубилась, каждую ночь псы охотятся на кошек, а днем бродят по улицам. Городская контора по отлову бездомных животных получила более десяти запросов за один день пишет rostovgazeta.ru.

Волгоградская область

Силовики обнаружили и изъяли 23 тысячи нелегальных пачек сигарет, привезенных из других регионов, пишут novostivolgograda.ru . Незаконный бизнес организовал пенсионер из Новоаннинского района.

Нижегородская область

В Лукоянове Нижегородской области родители двухлетней девочки обратились в полицию из-за видео, снятом на прогулке в детском саду. На нем видно, как ребенок несколько минут висит на заборе и плачет, но воспитатель никак не реагирует на слезы. Родители дошкольницы не исключают, что отсутствие внимания со стороны педагога могло быть намеренным, пишет newsnn.ru .

Свердловская область

Житель Екатеринбурга, который зарезал мигранта из-за дочери, отправится на военную операцию. Сейчас мужчина находится в СИЗО, куда его поместили по решению суда. Однако в беседе со следователем мужчина изъявил желание отправиться в зону спецоперации. Родственники поддерживают его решение и верят, что он справится со всеми трудностями, пишет tagilcity.ru .

Оренбургская область

В Оренбурге спустя два дня поисков нашли пропавшего 15-летнего школьника. Как пишет 56orb.ru , его обнаружили в торгово-развлекательном центре «Север», расположенном на проспекте Дзержинского. Подростка передали родителям. Полицейские устанавливают причины ухода школьника из дома.

Тюменская область

Наводнением смыло половину домов в поселке Плодопитомник Тюменской области, пишет nashgorod.ru . Единственным способом передвижения по населенному пункту 23 апреля оставалась лодка с веслами, потому что моторные лодки не могли пройти из-за мусора и разрушенных деревянных конструкций.

Омская область

В Омской области к борьбе с лесными пожарами планируют привлечь почти 500 человек. Как пишет gorod55.ru , для борьбы с огнем в регионе также задействуют 264 единицы спецтехники. Чтобы вовремя зафиксировать факт возгорания, специалисты используют системы видеонаблюдения и данные со спутника. В некоторых случаях для тушения применяется авиация и десант.

Карелия

Медведь явился на территорию одного из поселков в Карелии. Как пишет karelinform.ru , следы дикого животного заметили местные жители. Видеосвидетельство происшествия было опубликовано в соцсетях. Судя по комментарию автора поста, хищник пришел в поселок со стороны железнодорожных путей к озеру.

Приморский край

Землетрясение произошло в Японском море недалеко от Приморья. Как пишет vostokmedia.com , эпицентр землетрясения силой 4,8 балла находился у берегов Японии, на расстоянии 300 км от акватории города.

Башкирия

В Башкирии жители устали ждать помощи от государства и сами построили мост, пишет mkset.ru. Жителям Белорецкого района пришлось своими силами построить мост над рекой, так как помощи от ответственных организаций им добиться не удалось. Из-за того, что каждой весной горные реки разливаются, граждане оставались отрезанными от цивилизации, так что им пришлось действовать самим.

Хабаровский край

Преступника, напавшего на полицейского, разыскивают в Хабаровском крае. Как сообщает transsibinfo.com, трассы, ведущие в Комсомольск-на-Амуре, заблокированы силовиками. Проводится досмотр автомобилей, выезжающих из города.

Красноярский край

Турист из Красноярского края потерял память после аварии в Шерегеше. Молодого человека и двух его друзей сбил пьяный водитель. Один из пешеходов погиб на месте, другой умер в реанимации. Как сообщает prmira.ru, против виновника ДТП возбуждено уголовное дело.