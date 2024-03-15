Осип Мандельштам и Анна Ахматова — среди любимых русских поэтов посла Европейского союза в Москве Ролана Галарага. Об этом сам дипломат рассказал в интервью RTVI.

Посол ЕС признался, что читает русскую литературу, и ближе всего ему поэзия.

«Очень много таких [любимых авторов]. Поэты. Ахматова, Мандельштам и так далее», — поделился Ролан Галараг с RTVI.

Дипломат рассказал, что изучал русский язык во Франции, но говорить по-русски на камеру стесняется.

«Дело в том, что я действительно очень люблю русский язык. Но, если говорить правду, я очень стесняюсь говорить по-русски, потому что я не хочу исковеркать этот красивый язык. Так что лучше не отвечать по-русски», — ответил по-русски посол.

Ролан Галараг родился в 1961 году во Франции. Выпускник Высшей нормальной (педагогической) школы (École normale supérieure) в Париже — одного из самых престижных высших учебных заведений страны. Имеет ученую степень в области русских и германских исследований. А также ученую степень по истории в Школе высших исследований и социальных наук (EHESS) в Париже. Ролан Галараг приступил к обязанностям главы представительства ЕС в России в сентябре 2022 года. До этого занимал должность посла Франции в Малайзии, Венгрии и Чехии, был директором отдела по континентальной Европе, а также заместителем генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности в МИД Франции.

Ранее посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф рассказывал RTVI, что перечитал всего Михаила Булгакова, а его любимая книга на русском — роман «Мастер и Маргарита».

Анну Ахматову вспомнили американские дипломаты в день похорон Алексея Навального. 1 марта посольство США в Москве процитировало в своем Telegram-канале строки из поэмы «Реквием»:

«Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, —

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был».