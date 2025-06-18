Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia приостановила выполнение регулярных рейсов в Россию и обратно до 30 июня включительно. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

При этом Air Arabia продолжит осуществлять специальные вывозные рейсы: 18 июня авиакомпания доставила в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров, а 19 июня запланированы пять рейсов, которые позволят перевезти около 800 человек.

Из-за временного прекращения регулярных авиарейсов пассажирам, купившим билеты в рамках турпакета, посоветовали обратиться туда, где был оформлен авиабилет. Тем, кто купил билет напрямую на сайте Air Arabia, авиакомпания предоставляет возможность отменить рейс с сохранением кредитного ваучера (действителен в течение года с момента покупки билета), запросить полный возврат средств или изменить дату вылета.

Вечером 18 июня представитель Росавиации сообщал, что российские и арабские авиакомпании способны перевезти до 1400 человек в направлении между Россией и ОАЭ. Билеты на рейсы между странами есть в обоих направлениях, отметили в ведомстве.

По официальным данным, на 18 июня было запланировано 46 авиарейсов по маршруту Россия-ОАЭ в обоих направлениях. Из общего числа:

8 рейсов выполнили российские авиакомпании («Азимут», «Аэрофлот» и S7 Airlines)

38 рейсов приходятся на арабских перевозчиков (Air Arabia, Emirates, Etihad Airways и Flydubai)

По последней информации, на рейсах из ОАЭ в Россию сохранялось небольшое количество свободных мест — около 40.

Напряженность в авиасообщении с Ближним Востоком возникла 13 июня, когда Израиль нанес удар по Ирану, спровоцировав ответные ракетные атаки. В результате продолжающегося конфликта обе страны закрыли свое воздушное пространство для гражданских авиаперевозок.

Ранее большинство рейсов из России в ОАЭ проходили через иранское воздушное пространство. После его закрытия авиакомпании вынуждены либо значительно увеличивать время полета, прокладывая маршруты в обход Ирана, либо временно приостанавливать выполнение рейсов. Такие меры привели к серьезным нарушениям регулярного авиасообщения в регионе.