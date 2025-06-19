Академики и экологи из “Экспертного совета по заповедному делу” обратились в Минприроды с просьбой пересмотреть новый проект положения о национальном парке “Лосиный остров”. Разработанный ведомством документ, который сейчас проходит общественные обсуждения, противоречит законодательству РФ и направлен на легализацию строительства скандального въезда в Королев, рассказал RTVI сопредседатель экспертного совета Виктор Данилов-Данильян.

До 25 июня на портале официального опубликования проектов нормативных правовых актов проходит общественное обсуждение нового положения о региональной части территории нацпарка «Лосиный остров».

В пояснительной записке к документу отмечается, что новое положение о «Лосином острове» необходимо, так как в 2023 году нацпарк разделили на две части — московскую и областную. Положение о городской части правительство Москвы утвердило еще в апреле 2025 года, а Минприроды, которое отвечает за областную часть национального парка, в начале июня предложило на обсуждение собственное положение. После вступления этого положения в силу, старый документ, регулировавший работу и охрану всего национального парка, утратит силу.

Новое положение Минприроды о региональной части «Лосиного острова» отличается от положения 2012 года. Одно из принципиальных изменений — добавление новых зон хозяйственного назначения, которые в прошлой редакции относились к зонам рекреационного назначения. Разница в том, какие виды деятельности разрешены на таких территориях. В хозяйственных зонах, в отличие от рекреационных, допускается строительство линейных объектов, например, дорог.

В новой редакции положения список разрешенных видов деятельности в зонах хозназначения расширили — и помимо дорог в таких зонах можно будет размещать и дорожный сервис, а следовательно, на территории нацпарка могут появиться автозаправочные станции, магазины, кафе и другие постройки, которые нарушат экосистему заповедника.

Межрегиональная общественная организация “Экспертный совет по заповедному делу” уже направил свой отзыв в Минприроды, рассказал RTVI сопредседатель организации, член-корреспондент РАН, председатель Научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы Виктор Данилов-Данильян (документ есть в распоряжении RTVI). По мнению защитников природы, проект постановления противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в том числе федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», Земельному кодексу РФ и Положению о национальных парках.

«Экспертный совет по заповедному делу» — межрегиональное экологическое общественное объединение, членами которого являются 134 человека, в том числе 3 академика и 11 членов-корреспондентов РАН. Экспертный совет ставит своей целью объединение усилий независимого профессионального сообщества в сфере территориальной охраны природы.

«В последние годы целый ряд субъектов выступают с инициативами, которые явно противоречат федеральным законам в части особо охраняемых природных территорий. Это говорит о том, что мы находимся на пещерном уровне в отношении охраны окружающей среды, охраны природы и экологии, когда законы не существуют в действительности, а существуют только формально», — говорит Данилов-Данильян в разговоре с RTVI.

Отдельно авторы отзыва указывают на то, что новое положение Минприроды предусматривает изменение зонирования нацпарка — все линейные объекты, которые сейчас находятся в зонах рекреационного назначения, предлагается отнести к зоне хозяйственного назначения. Проект также предполагает, что в зоне хозяйственного назначение допускается строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, а также размещение автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса.

“Таким образом, есть основания полагать, что подпункт 18 п.27 [новой редакции положения Минприроды] направлен на легализацию строительства указанного въезда в г. Королев через территорию национального парка. В то же время, на значительной части трассы планируемого въезда дороги вообще не существует (проложена колея, а местами — пешеходная тропинка)”, — говорится в отзыве.

Строительство полноценной дороги, против которого защитники природы и местные жители выступают уже не первый год, нанесет ущерб “Лосиному острову” и его обитателям, в нацпарке вырубят более 1800 деревьев. “Таким образом, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) указанной дороги противоречит Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации”, — говорится в отзыве.

В экспертном совете отмечают, что на территории национального парка даже новая редакция положения Минприроды допускает строительство объектов, которые связаны с функционированием “Лосиного острова” или жизнеобеспечением населенных пунктов, находящихся на его территории. При этом строительство въезда в Королев не входит в число таких мероприятий, так как Королев не входит в состав национального парка.

По мнению авторов отзыва, территория нацпарка, на которой планируется строительство (или капитальный ремонт) дороги в Королев, активно используется жителями Подмосковья в качестве рекреационной зоны:

“В случае строительства двухполосной дороги с постоянным движением граждане будут лишены возможности подобного использования территории. Кроме того, фрагментация данного природного объекта приведет к снижению экологической ценности территории, что, безусловно, отрицательно скажется на качестве жизни жителей прилегающих районов”.

Члены экспертного совета предлагают Минприроды пересмотреть проект положения, противоречащего природоохранному законодательству, и “исключить участок планируемого въезда в Королев из зоны хозяйственного назначения национального парка и отнести его к рекреационной зоне”.

В мае 2025 года экспертный совет уже обращался в Генеральную прокуратуру из-за нарушений законодательства, которые неизбежны в случае строительства дороги в Королев через “Лосиный остров”. Виктор Данилов-Данильян рассказал RTVI, что экспертный совет планирует снова обратиться к генпрокурору — теперь по поводу проекта положения Минприроды, который тоже противоречит действующему законодательству.